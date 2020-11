Questa sera, su RealTime, è andata in onda l’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia: le coppie, dopo il loro percorso insieme, dovranno decidere se continuare a stare insieme o separarsi definitivamente. Quali saranno le decisioni finali?

Giunge al capolinea l’esperimento che ha visto protagonisti le coppie di Matrimonio a Prima Vista: dopo diverse settimane di frequentazione, conoscenza e convivenza, le coppie dovranno decidere se restare insieme o separarsi per sempre.

Tra alti e bassi i percorsi sono stati davvero diversi per le tre coppie in gioco: chi ha avuto forti litigi, chi ha provato subito una forte alchimia e chi, tra dubi e incertezze ha deciso di scommettere sull’altro.

Questa sera si deciderà, dunque, l’esito dell’esperimento e si conosceranno le coppie che hanno deciso di continuare il loro cammino insieme.

Matrimonio a Prima Vista, la decisione di Giorgia e Luca

Tra Giorgia e Luca c’è stata un’ alchimia importante fin dal primo sguardo durante il giorno del matrimonio. Entrambi, infatti, sono rimasti colpiti da quanto sia andata bene questa nuova esperienza e sono soddisfatti di aver partecipato a Matrimonio a Prima Vista.

Insieme hanno dimostrato quanto sia importante all’interno di una coppia sostenersi a vicenda: Luca ha sostenuto la sua compagna durante gli esami universitari mentre Giorgia ha dimostrato comprensione quando Luca si è aperto con lei e le ha parlato della famiglia.

“Avete saputo affrontare i problemi in modo funzionale“, hanno affermato in modo unanime gli esperti.

Per questa coppia, dunque, è sentita e unanime la decisione di voler continuare insieme il percorso di crescita e di conoscenza come coppia: nel loro caso l’esperimento ha pienamente funzionato.

Matrimonio a Prima Vista, cosa è successo a Gianluca e Sitara?

Il percorso di Gianluca e Sitara è stato caratterizzato da continui alti e bassi e da problemi che sono apparsi inconciliabili ad entrambi già durante la reunion delle coppie.

Tuttavia, durante l’ultima settimana, rimasto a casa da solo Gianluca ha avvertito la mancanza di Sitara: lei, con grande sorpresa ha messo da parte l’orgoglio ed è tornata a Firenze da lui. Basterà questa rinconciliazione a salvare la coppia?

E’ indubbio che il loro rapporto sia stato caratterizzato da forti emozioni sia negative che positivie. All’inizio c’è stata una grande complicità che, però, ha alzato troppo le aspettative: infatti, subito dopo il matrimonio sono cominciati gli errori e le mancanze da parte di entrambi.

Il problema più grave sia per Gianluca che per Sitara è stata la mancanza di fiducia, i numerosi fraintendimenti, ma anche il disinteresse di Gianluca verso le cose propostegli da Sitara.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l’ennesimo litigio scatenatosi proprio durante l’ultimo confronto: la coppia ha deciso di terminare il loro percorso insieme e separarsi, nonostrante il grande contributo che l’esperienza ha apportato alla loro crescita personale.

Matrimonio a Prima Vista, l’inaspettata decisione di Nicole e Andrea

La coppia più chiaccherata di questa edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia è stata senza dubbio quella composta da Nicole e Andrea: più volte, i due si sono distaccati e poi riavvicinati.

Andrea è sicuramente cresciuto durante questa esperienza e si è messo in gioco: ha cercato di buttare giù dei taboo ma non sempre ci è riuscito. Per lui, infatti, il problema più grande resta sempre quello dell’aspetto fisico di Nicole, problema che ha più di una volta pregiudicato il loro rapporto.

Entrambi sono due persone profondamente diverse e con abitudini diverse, ma insieme hanno vissuto anche tanti bei momenti e cercato di sorpassare gli sconforti.

Nonostante le complicanze, le diversità tra i due e la lontananza fisica, entrambi hanno deciso di voler continuare insieme il loro percorso per superare gli ostacoli che si frappongono tra di loro. Decisione alquanto insapettata.

E voi, Unimamme, avete seguito il programma? Cosa ne pensate?

