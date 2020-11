By

L’oroscopo delle mamme di oggi, martedì 17 novembre. Cosa ci dicono gli astri.

Le previsioni degli astrologi per la giornata di martedì 17 novembre con l’oroscopo delle mamme. Cosa ci riserverà il cielo? Cosa sapranno dirci gli astri?

Per prepararci al meglio, leggiamo l’oroscopo di oggi, per ciascun segno dello zodiaco. Ecco cosa aspettarsi.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: martedì 17 novembre

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: martedì 17 novembre

Cosa ci dicono gli astri per la giornata di martedì 17 novembre. Vi proponiamo l'oroscopo delle mamme, segno per segno, con le previsioni degli astrologi.

Ariete

Sarà una giornata piena di impegni che vi richiederà tutte le vostre energie. Non scoraggiatevi e concentratevi su una cosa alla volta. Nelle faccende domestiche dividete i compiti in famiglia, con il partner e anche con i figli. Ognuno può fare la sua parte. Solo in questo modo arriverete a fine giornata.

Toro

Evitate discussioni inutili, se non volete rovinarvi la giornata. Diplomazia e buon viso a cattivo gioco sul lavoro e tolleranza in casa. La vostra serenità è più importante del voler avere ragione a tutti i costi. Siate pazienti con i figli e perdonate qualche marachella o brutto voto. Anche in questo caso non è il momento delle recriminazioni.

Gemelli

Finalmente una giornata all’insegna della serenità, che vivrete appieno. Non sarete più assediate da troppi impegni e responsabilità gravose. Tutto filerà via liscio. Anche con il partner è il momento di una tregua se negli ultimi giorni avete avuto discussioni o tensioni, in ogni caso evitate di tirare fuori vecchie incomprensioni o, peggio, rancori.

Cancro

Prendetevi tutto il coraggio e la pazienza di cui siete capaci per affrontare questa giornata, segnata da incomprensioni e da un profondo senso di solitudine. L’incomunicabilità con il partner causerà pesanti tensioni. Non disperate, tutto finirà presto. Dovete solo cercare di arrivare a fine giornata. Per aiutarvi, concentratevi su voi stessi.

Leone

La stima e l’apprezzamento che riceverete da altre persone saranno un incoraggiamento prezioso ad andare avanti nei vostri progetti. Anche con il partner vivrete un momento importante e prezioso, è il momento di dedicarsi completamente alla persona amata. Belle sorprese in arrivo dai figli.

Vergine

Siate determinate nelle vostre scelte, nessuno meglio di voi può dirvi cosa fare o cosa pensare. Dovete tirare fuori tutta la vostra grinta per affermare voi stesse e mettere a tacere quelli che vogliono scoraggiarvi o abbattervi. Le risorse emotive le trovate in famiglie, dall’affetto profondo e sincero del partner e dei figli.

Bilancia

Purtroppo avrete ancora una giornata difficile, negativa sotto tutti gli aspetti. Gli astri non sono dalla vostra parte oggi, pertanto è meglio rimandare le decisioni importanti. Concentratevi nel lavoro e negli impegni della giornata, lasciando il più possibile la negatività al di fuori. Non dimenticate però di chiedere aiuto al partner, ammettete le vostre difficoltà.

Scorpione

Sarà una giornata piena di stimoli e creatività. Il momento giusto per dedicarvi anima e corpo a quel progetto a cui tenete tanto. La concentrazione su voi stesse non deve tuttavia distrarvi dalla vostra famiglia. I vostri cari meritano tutte le vostre attenzioni e anche di essere resi partecipi del vostro progetto. Famiglia è condivisione.

Sagittario

Sarete chiamate a fare scelte difficili e anche il vostro rapporto con il partner può mettervi in difficoltà in certe situazioni. Fate un bel respiro e lasciatevi guidare dal cuore ma attenzione all’impulsività, che è cosa diversa. I figli potrebbero richiedere maggiori attenzioni da parte vostra, anche se è un momento complesso siate disponibili.

Giornata no sul lavoro, con più problemi del solito e qualche tensione con i colleghi o il capo. Armatevi di calma e pazienza e ne verrete fuori. A fine giornata avete sempre la vostra famiglia in cui rifugiarvi e trovare la comprensione e l’affetto di cui avete un gran bisogno in questo momento. Coraggio.

Pesci

Sarà una buona giornata ma attenzione a non lasciarsi sfuggire dettagli e particolari importanti. Dovrete impiegare la massima concentrazione sul lavoro e non farvi distrarre da altro. Non lasciate nulla al caso. Dopo aver portato a termine il vostro lavoro dedicatevi al partner e non lasciate che una giornata impegnativa tolga tempo ai vostri sentimenti.

Che ne pensate unimamme di queste previsioni astrologiche?

