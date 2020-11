Torna puntuale anche questo venerdì, l’appuntamento con la puntata in diretta del Grande Fratello Vip: tra nuovi ingressi, litigi e scandali ecco le anticipazioni della puntata che andrà in onda questa sera, 20 Novembre.

La scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 16 Novembre è stata carica di eventi emozionanti e inaspettati. Uno tra tutti, il litigio di Dayane Mello con Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci: Dayane, infatti, nel corso della settimana aveva fatto delle dichiarazioni pesanti su quasi tutti i concorrenti in gioco.

Il televoto ha, inoltre, decretato l’uscita di Massimiliano Morra che ha dovuto immediatamete abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

Molto discusso è stato, infine sia l’ingresso temporaneo di Giacomo Urtis, sia un gossip-bomba sganciato da Elisabetta Gregoraci: durante la quarantena, l’ex marito Flavio Briatore le avrebbe chiesto di risposarlo!

Ma cosa succederà questa sera? Scopriamolo!

GFVip, le anticipazioni del 20 Novembre

La puntata di oggi del Grande Fratello Vip promette esiti interessanti: tra confronti, presunti baci e un importante annuncio, quella di stasera si promette una puntata imperdibile. Ma ecco cosa vedremo!

Il primo confronto che sarà trattato questa sera è quello che vede protagoniste Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci: tra le due donne c’è stato un fortissimo attrito questa settimana al punto tale che la stessa Elisabetta ha accusato Selvaggia di essere entrata nella casa di Cinecittà solo per spargere zizzania.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Un altro confronto interessante sarà sicuramente quello tra Giulia Salemi e la contessa Patrizia de Blanck. La contessa, infatti, non ha più visto di buon occhio la modella dopo che quest’ultima l’ha nominata. “Io sono qua da due mesi e mi devo far votare da te che sei appena entrata!“, ha infatti sentenziato la de Blanck decidendo, poi, di non rivolgere più la parola alla ragazza.

Il televoto di questa sera, come ogni Venerdì ormai, non prevederà nessuna uscita dalla casa del Grande Fratello Vip: il pubblicò esprimerà semplicemente una preferenza tra i due concorrenti in nomination e il meno votato finirà direttamente al prissimo televoto. Chi sceglierà il pubblico tra Francesco Oppini e Patrizia de Blanck?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Questa sera sarà sicuramente una serata di grandi annunci. Proprio questa sera,infatti, il conduttore Alfonso Signorini farà ai concorrenti in gioco un annuncio molto atteso dal pubblico. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia, infatti, non sanno che il reality-show non si concluderà a dicembre ma che, invece, terminerà solo a febbraio. Chissa come reagiranno i concorreti del Grande Fratello Vip quando scopriranno di dover passare in casa le festività natalizie!

In ultimo, un nuovo concorrente farà il suo ingresso in casa: secondo i rumors, sarà una persona molto gradita a Tommaso Zorzi. Ma di chi stanno parlando? Potremmo scoprirlo stasera!

E voi Unimamme, chene pensate? Seguirete la puntata in diretta di questa sera?

