Durante la puntata del GFVip andata in onda il 16 Novembre, durante un acceso litigio tra i concorrenti, Dayane Mello ha lanciato un pesante attacco contro Pierpaolo Petrelli accusandolo di non avere personalità.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 16 Novembre, uno dei concorrenti più discussi è stata Dayane Mello. La concorrente ha avuto un diverbio molto acceso con gli altri inquilini della casa.

Agli altri inquilini della casa, infatti, è stato mostrato un filmato con racchiuse tutte le scottanti dichiarazioni che Dayane ha fatto a discapito degli altri concorrenti questa settimana. Le parole della donna hanno infiammato le polemiche discutendo e offendendo alcuni inquilini della casa di Cinecittà. Ecco cosa è successo!

GFVip, “Non hai personalità”: il pesante attacco di Dayane

La modella ha cominciato il suo scontro con Tommaso Zorzi che, dopo aver visto il filmato, l’ha accusata di parlare un pò troppo alle spalle: il pubblico, infatti, a causa di questi comportamenti, percepisce dei messaggi sbagliati.

Tuttavia, l’accusa più grave è stata rivolta verso Pierpaolo Petrelli, colpevole di non aver difeso Dayane perchè non ha una personalità forte come quella degli altri e incapace di imporre il suo pensiero.

A queste parole, Pierpaolo Petrelli ha replicato difendendo la sua posizione: “Non ho difeso Dayane non perchè mi manca la personalità, ma perchè anche Dayane ha la sua dose di colpe“.

Secondo Dayane, infatti, tutti ce l’hanno con lei non a causa di un suo errore ma perchè, essendo l’unica che riesce a dire in faccia le cose come stano, fa paura. Questo concetto è stato anche ribadito al momento del primo verdetto del televoto: la modella è stata la prima ad essere salvata dal pubblico. Che siano vere le sue affermazioni?

Quel che è certo, è che anche il suo strettissimo rapporto con Adua Del Vescovo ha cominicato a vacillare durante la settimana, segno che non tutti approvano il suo particolare modo di fare.

E voi Unimamme avete seguito la puntata? Siete dalla parte di Dayane Mello?

