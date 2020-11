L’oroscopo delle mamme di oggi, domenica 22 novembre. Cosa ci dicono gli astri.

Unimamme, ecco le previsioni degli astrologi per la giornata di domenica 22 novembre con l’oroscopo delle mamme. Cosa ci riserverà il cielo? Cosa sapranno dirci gli astri?

Scopriamo l’oroscopo di oggi, segno per segno. Che cosa dobbiamo aspettarci e come prepararci per affrontare la giornata.

Oroscopo del giorno per tutte le mamme: domenica 22 novembre

Vi proponiamo le previsioni degli astri per la giornata di domenica 22 novembre con l’oroscopo delle mamme, per ciascun segno dello zodiaco. Quali saranno i segni più fortunati? Come sarà la vostra giornata, unimamme? Scopriamolo insieme, leggendo l’oroscopo delle mamme.

Ariete

Vi prenderete questa giornata per riposare. Spegnete il telefono per non dover rispondere a inutili chiamate e chiudete i social. Dedicate momenti alla famiglia e ricordatevi di non trascurare il partner, anche perché saprà ricompensarvi delle vostre attenzioni.

Toro

Venere in opposizione vi renderà un po’ complicata questa giornata, con qualche seccatura e incomprensione in famiglia. Evitate di impuntarvi e lasciate perdere le discussioni che non portano a niente, soprattutto con il partner dovete mettere da parte l’orgoglio.

Gemelli

Oggi dovrete risolvere un problema in casa, una seccatura che vi toglierà il riposo domenicale. I figli vi daranno filo da torcere, così anche il partner, in vena di polemiche. Non vedrete l’ora di tornare al lavoro lunedì!

Cancro

Oggi a Luna e Venere sono dalla vostra parte, una influenza positiva soprattutto in amore, Chiarirete alcune cose rimaste in sospeso con il partner e ritroverete l’armonia e la passione che avevate perso. Molto bene le cose anche con i figli.

Leone

Sarà per voi una domenica un po’ pesante a causa dell’ostilità delle stelle. Approfittatene per riposarvi. A sollevarvi l’umore ci penserà l’amore, con la vicinanza e l’affetto del vostro partner. Viveteli appieno.

Vergine

Domenica difficile e con qualche tensione a causa della Luna in opposizione. Sarà soprattutto l’amore a farvi soffrire, cercate di evitare le polemiche, è il momento di volare basso. Va meglio con i figli che saranno più comprensivi con voi.

Bilancia

Sarà una giornata da dedicare soprattutto al relax e al riposo. Abbiate pazienza in famiglia con i figli disordinati. L’amore continuerà a regalarvi grande passione. Una domenica tutta da da dedicare al vostro partner.

Scorpione

Anche per voi la Luna e Venere saranno favorevoli, un’occasione da non perdere per vivere appieno questa domenica, con la vostra famiglia e il partner, ma anche con voi stesse. Le emozioni vi regaleranno una giornata splendida, da incorniciare.

Sagittario

Una Luna ostile vi fa sentire più stanche del solito e apatiche. Fatevi coccolare dai vostri familiari e dal partner, che vi faranno sentire molto meglio. Gli affetti sono molto importanti in queste occasioni, ricordatevene.

Capricorno

Per voi sarà una giornata positiva, che con la complicità di Venere vi regalerà momenti indimenticabili in amore. Qualche imprevisto potrebbe scombinare i vostri piani ma non innervositevi, sarà solo un inconveniente momentaneo. Siate pazienti con i figli.

Acquario

Prendetevi la giornata per riposare e non preoccupatevi per quello che dovete ancora fare in casa e avete lasciato indietro. Attenzione a qualche incomprensione con il partner, c’è qualche non detto che rischia di creare tensioni ma non è questo il momento per parlarsi a viso aperto.

Pesci

Qualche tensione a casa con i figli sarà compensata dal rapporto e dalla complicità con il vostro compagno. Lasciate le seccature indietro, oggi non è il momento di occuparsene. Giove vi aiuterà a superare quei problemi che vi trascinate dietro da qualche tempo.

Che ne pensate unimamme di questo oroscopo delle mamme del 22 novembre?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.