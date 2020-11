Ritorna questa sera la puntata in diretta del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini: ecco le anticipazioni del 23 Novembre. Cosa succederà in casa? Si preannuncia una puntata sorprendente!

Anche questa settimana comincia con l’attesissimo appuntamento del reality show di Canale 5 “Grande Fratello Vip”. La puntata di questa sera si preannuncia sorprendente e ricca di colpi di scena: saranno ripresi alcuni temi lasciati in sospeso lo scorso Venerdì e ci sarà un’importante annuncio.

Durante la scorsa puntata, infatti, gli animi degli inquilini della casa di Cinecittà si sono scaldati più volte dando luogo ad accesi confronti. Prima Selvaggia Roma contro Elisabetta Gregoraci, poi la contessa Patrizia de Blanck contro la giovane Giulia Salemi. Passando per l’emozionante incontro di Stefania Orlando con il marito e le rivelazioni scioccanti di Flavio Briatore.

Ma cosa succederà questa sera? Scopriamolo!

GFVip, le anticipazioni del 23 Novembre: chi sarà elimianto?

Sarà una puntata lunga e ricca quella del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera, 23 Novembre.

La scorsa puntata, andata in onda Venerdì, non aveva decretato l’elimnazione di un concorrente, bensì, il pubblico aveva semplicemente espresso una preferenza: la concorrente al televoto meno votata è stata infatti la contessa Patrizia de Blanck che è stata automaticamente portata al televoto successivo.

LEGGI ANCHE: GFVip, la resa dei conti tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma

Durante questi giorni, il televoto ha visto la sfida tra la già nominata Patrizia de Blanck, Francesco Oppini, Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (conosciuta come Adua Del Vescovo). Uno tra di loro, questa sera, dovrà definitivamente abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Al momento i vari sondaggi del web danno come sfavorita la contessa de Blanck che, dunque, potrebbe essere eliminata dal gioco.

GFVip, anticipazioni: qual è il contenuto della busta rossa?

Finalmente, durante la puntata del GFVip in onda questa sera, ci sarà la tanto attesa apertura della busta rossa, presente in casa da diversi mesi. La busta rossa contiene, infatti, la notizia del prolungamento del programma fino agli inizi del mese di Febbraio.

Sicuramente i concorrenti resteranno molto sorpresi e un pò interdetti da questa comunicazione: significherebbe, infatti, trascorrere le festività natalizie all’interno della casa di Cinecittà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Molti concorrenti, tra cui Elisabetta Gregoraci, già in passato hanno annunciato che, in caso di prolungamento del reality-show, sarebbero spontaneamente usciti dal gioco in modo da poter raggiungere i propri affetti: ma sarà davvero così o i Vip cambieranno idea?

GFVip, durante la puntata del 23 Novembre ci sarà un nuovo flirt

La scorsa puntata del Grande Fratello Vip ha visto lo scontro duro tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma per Pierpaolo Petrelli. Secondo Selvaggia, infatti, il rapporto tra la Gregoraci e il ragazzo, definito “amicizia specale”, è in realtà soltanto opportunistico. Queste dichiarazioni hanno già più di una volta acceso gli animi delle due inquiline della casa di Cinecittà.

LEGGI ANCHE: GFVip, Selvaggia Roma accusa pesantemente Elisabetta Gregoraci: “L’ha tradito!”

Stasera, tuttavia, si potrebbe arrivare a una tregua tra le due attraverso un discorso pacato e un confronto pacifico.

Durante gli ultimi giorni, però, una nuova persona è entrata all’interno di questa vicenda: negli scorsi giorni, Giulia Salemi si sarebbe avvicinata molto a Pierpaolo destando il suo interesse. Cosa succederà quando la cosa verrà allo scoperto?

GFVip, chi entrerà in casa questa sera?

L’ultimo argomento trattato sarà quello riguardante i nuovi ingressi in casa. Al momento i vari rumors riportano come certo il ritorno in casa del celebre Cristiano Malgioglio, pronto a ravvivare gli animi e l’atmosfera del gioco. Tuttavia gli autori del GFVip non si sono ancora sbilanciati, quindi per il momento non è possibile capire se e quando ci sarà questo ingresso.

Il punto certo sarà sicuramente quello riguardante il chirurgo Giacomo Urtis, entrato in casa come ospite la scorsa settimana: quale sarà il suo destino, resterà come concorrente a tutti gli effetti? Lo scopriremo solo stasera!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

E voi Unimamme, cosa ne pensate? Guerderete la puntata questa sera?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.