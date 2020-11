In una conversazione con Dayane Mello, Selvaggia Roma accusa pesantemente Elisabetta Gregoraci, questa volta, tuttavia, ha esagerato. Cosa è successo?

Dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, l’esperta di fitness Selvaggia Roma non ha mai nascosto la sua inimicizia nei confronti di Elisabetta Gregoraci. La donna, infatti, ha accusato la Gregoraci di essere alla ricerca di visibilità e di sfuttare in questo senso il povero Pierpaolo Petrelli.

Secondo Selvaggia, infatti, la Greogoraci non è interessata interessata a lui sentimentalmente ma sta semplicemente sfruttando i sentimenti del ragazzo per trarne vantaggio.

Poco fa, durante una conversazione con Dayane Mello, la concorrente ha rivolto pesanti accuse nei confronti di Elisabetta Gregoraci tirando in ballo il suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore e tutta la sua carriera televisiva e non solo. Ma cosa è successo?

GfVip, “L’ha tradito!”: Selvaggia Roma accusa Elisabetta Gregoraci

Le accuse di Selvaggia Roma nei confronti di Elisabetta Gregoraci, questa volta, sono state davvero gravi e pesanti. Solo ieri, nel corso di un litigio tra le due, Elisabetta l’aveva invitata a concentrarsi sul suo percorso nel reality piuttosto che criticare aspramente ogni sua mossa. Tuttavia, questa volta, non è più il rapporto con Pierpaolo Petrelli ad essere oggetto di critica.

Durante una conversazione con Dayane Mello, l’inquilina della casa di Cinecittà Selvaggia Roma ha rivolto nuove accuse contro la donna, questa volta più infime e personali.

“Ma se lei non fosse stata con Flavio Briatore cosa avrebbe fatto? Ok, è una bella donna ma il mio commento non riguarda l’estetica, vorrei capire i suoi percorsi. Io non la conosco nemmeno, avrò visto un programma doveva si allenava e doveva ballare. Lavorava pure con un mio amico che conosco da 20 anni“, ha chiesto Selvaggia a Dayane.

Secondo Selvaggia, infatti, Elisabetta sarebbe famosa solo per aver sposato Flavio Briatore – uomo molto facoltoso – e non per le sue doti artistiche.

“Dici che l’ha tradito a Briatore?“,ha poi precisato

La risposta di Dayane, che già nella scorsa puntata aveva avuto modo di confrontarsi con gli inquilini della casa, non ha tardato ad arrivare: “Elisabetta si sente continuamente supportata e per questo motivo continua con questo tipo di percorso nella casa. Tutti quanti si attaccano a lei perché sanno che è sempre presente in puntata.”

Sicuramente, come già annunciato dagli account social del Grande Fratello Vip, questa sera le tre donne avranno modo di confrontarsi e di scontrarsi anche per queste pesanti dichiarazioni. Cosa succederà?

E voi Unimamme, cosa ne pensate?

