Durante la puntata del GFVip andata in onda il 20 Novembre, c’è stata la temutissima resa dei conti tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Tra le due donne durante la settimana c’è stato più di un violento scontro.

Questa sera, la puntata del Grande Fratello Vip si è aperta con l’attesissima resa dei conti tra le due concorrenti più discusse della settimana: Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma. Tra di loro, durante questi giorni, c’è stato ben più di uno scontro e sono volate parole pesanti.

Solo poche ore fa, infatti, durante una conversazione tra Dayane Mello e Selvaggia Roma, quest’ultima aveva lanciato delle accuse pesanti nei confronti di Elisabetta Gregoraci sostenendo che senza il suo famoso matrimonio – di convenienza secondo la concorrente – non sarebbe mai stata poi così celebre e famosa.

LEGGI ANCHE: GFVip, Selvaggia Roma accusa pesantemente Elisabetta Gregoraci: “L’ha tradito!”

Dall’altro lato, invece, Elisabetta ha accusato Selvaggia di aver seminato solo zizzania durante la sua permanenza in casa.

GFVip, lo scontro in diretta tra Elisabetta e Selvaggia

In questa puntata del Grande Fratello Vip, in onda il 20 Novembre, è di nuovo scontro tra gli inquilini della casa di Cinecittà: in particolar modo tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma.

Il conduttore Alfonso Signorini, aperto il collegamento, ha mostrato ai concorrenti del reality il filmato dei vari litigi avuti dalle due donne questa settimana in merito alla questione Pierpaolo Petrelli. Entrambe le donne hanno criticato Pierpaolo per la sua mancanza di carattere e per la sua poca predisposizione a prendere una posizione e a decidere da che parte stare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Elisabetta ha poi criticato Selvaggia per la sua poca volontà ad intraprendere un percorso proprio all’interno della casa: la donna preferirebbe che le accuse le venissero dette in faccia e non di doverle poi rivedere durante la puntata in diretta.

LEGGI ANCHE: GFVip, ecco le anticipazioni della puntata in diretta del 20 Novembre

“Arrogante e falsa“, Elisabetta è stata così definita da Selvaggia.

“Aggressiva, Maleducata, Indisponente“, invece sono stati gli aggettivi che Elisabetta ha rivolto nei confronti di Selvaggia.

Il confronto è stato poi commentato dagli opinionsti presenti in studio, Antonella Elia e Pupo: “Vedrai Selvaggia che Elisabetta ti presenterà un miliardario e farete pace!“, ha ironicamente commentato il cantante.

Che sia questa la resa dei conti definitiva?

E voi Uniamamme da che parte state? Cosa ne pensate?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili FACEBOOK e INSTAGRAM o su GOOGLENEWS.