Per fare la spesa c’è un tutorial, ma non uno normale con dei consigli utili. Il video del tutorial ha scatenato non poche polemiche, eccolo.

Un programma televisivo che va in onda sulla Rai nel pieno del pomeriggio e tutti i giorni delle settimana, ha suscitato sdegno in tantissimi utenti sollevando molte polemiche sui social.

Si tratta del programma condotto da Bianca Guaccero, Detto Fatto. Per chi non seguisse la trasmissione durante la trasmissione si alternano esperti che fanno dei tutorial su diversi argomenti, dalla cucina all’abbigliamento, al trucco, su come curare le piante e così via. Un tutoria ieri ha però attirato l’attenzione negativamente ricevendo numerose critiche.

Tutorial per fare la spesa: come essere ammiccante anche al supermercato

Durante il programma Detto Fatto in onda su Rai Due e condotto da Bianca Guaccero ecco che arriva il tutorial su come camminare sui tacchi nei corridoi di un supermercato in modo provocante e sexy, assurdo.

Il tutorial oltre ad essere inutile ha creato un forte sgomento nei telespettatori scatenando l’indignazione anche sul mondo del web: “Una scena ridicola!”, “E’ questa l’immagine della donna che Rai2 voleva restituire con questo tutorial alle 5 del pomeriggio?”.

Per spiegare come fare la spesa sui tacchi in modo provocante, ci pensa la pole dancer Emily Angelillo che spiega passo dopo passo come una donna dovrebbe comportarsi all’interno di un supermercato per attirare l’attenzione maschile su di se.

Si parte da come mettere la mani sul carrello, come ancheggiare sui tacchi tra una corsia e l’altra e come prendere un prodotto posizionato sugli scaffali più alti prestando bene attenzione alla curva lombare per far risaltare i glutei.

Se cade qualcosa a terra, come lo dobbiamo raccogliere? Ecco anche qui ci viene in “aiuto” l’esperta. Ci dobbiamo accovacciare sulle gambe in modo lascivo per poi terminare con un balletto con il carrello. Assurdo.

Il web non ha gradito il tutorial che è stato definito da molti utenti squallido per aver reso la donna un vero oggetto da vetrina con mosse provocanti, sguardi ammiccanti e pose forzate irrealistiche. Un vero schiaffo all’emancipazione femminile anche visto che è andato in onda il giorno prima del 25 novembre che è la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: “Assurdo, indegno, offensivo: alla vigilia della #giornatacontrolaviolenzasulledonne ecco l’idea di donna intrisa di stereotipi trasmessa da ⁦@RaiDue⁩ a ⁦@DettoFattoRai2⁩ con ⁦@bianca_guaccero⁩. Altro che programmazione dedicata al contrasto della violenza!“.

Voi unimamme avete visto il video del tutorial? Cosa ne pensate? Certo, ognuno può andare a fare la spesa come meglio crede, ma spiegare come fare per essere guardate dagli uomini anche no!!!