Dopo la puntata finale di Matrimonio a Prima Vista Italia, Nicole parla della sua vita dopo Andrea nello speciale “Tutta la verità”, che sarà trasmesso la prossima settimana da Real Time. Ecco cosa ha raccontato.

Durante l’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia, andata in onda questo martedì su Real Time, una verità sconcertante si era mostrata ai telespettatori. Nonostante la coppia formata da Nicole e Andrea aveva unanimamente deciso di continuare il proprio percorso insieme, i due dopo un pò avevano deciso di separarsi definitivamente.

E’ stata proprio Nicole, davanti agli esperti, a raccontare l’esito della sua storia e del suo percorso nell’esperimento ma, ovviamente, c’era stato dell’altro. Andrea, infatti, durante l’estate si è progressivamente avvicinato a Sytara, altra partecipante al programma, fino ad innamorarsene: i due hanno parlato della propria storia davanti alle telecamere.

Questa storia ha dunque lasciato Nicole con l’amaro in bocca, convinta di essere amica di Sytara ma ritrovandosi, indiscutibilmente sola e pugnalata alle spalle. Ma cosa è successo a Nicole dopo il programma?

Matrimonio a Prima Vista, Nicole rivela: “Sono fidanzata”

La prossima settimana, sul canale Real Time, andrà in onda una puntata speciale di Matrimonio a Prima Vista Italia intitolata “Tutta la verità“, in cui i protagonisti si racconteranno ed esporranno la propria versione dei fatti in merito a quanto accaduto nel corso dell’esperimento.

L’episodio in questione vedrà protagoniste le coppie che hanno partecipato al programma che, finamente, avranno la possibilità di chiarirsi: tutti i protagonisti, infatti, si sono lasciati.

Ampio spazio è stato dato anche a Nicole che, per la prima volta, avrà l’occasione di raccontare la propria versione dei fatti in merito a quanto accaduto fin dal giorno del matrimonio. Già nella scorsa puntata Nicole aveva raccontato la magia del sì spentasi già pochi minuti dopo l’uscita degli studi: “un sì di circostanza“, l’aveva definito.

In questa puntata speciale Nicole racconterà di un nuovo amore che l’ha aiutata a superare quanto accaduto negli scorsi mesi. Sollecitata dagli esperti, ha ammesso di avere una nuova relazione: “E’ una relazione molto recente e non me la sento di sbilanciarmi. Lui è’ una persona con la P maiuscola, una persona con un cuore d’oro. E’ una relazione seria che mi rende molto felice e che cerco di tutelare e proteggere. Una relazione bella e pulita.”

La ragazza, tuttavia non è stata la sola a confessarsi: si avranno maggiori informazioni solo al momento della messa in onda di questa puntata speciale il prossimo Martedì.

