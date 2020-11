L’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista, andata in onda il 24 Novembre su Real Time, ha rivelato lo sconcertante destino delle coppie che hanno partecipato all’esperimento: Andrea e Sitara stanno insieme ma Nicole racconta la verità su di loro.

Durante la scorsa puntata di Matrimonio a Prima Vista, le coppie avevano informato gli esperti sulle decisioni finali che avrebbero preso. Inaspettatamente, la coppia formata da Andrea e Nicole aveva unanimamente deciso di non separarsi e di continuare insieme il loro percorso di crescita e di conoscenza.

Tuttavia qualcosa sembrerebbe essere andato storto e i due si sono lasciati. Tempo dopo il web ha annunciato la relazione tra Andrea e Sitara – che aveva interrotto il suo rapporto con Gianluca -. Ma facciamo ordine: che è successo?

Davanti agli esperti, Nicole ha vuotato il sacco: ecco la sua verità.

Matrimonio a Prima Vista, la verità di Nicole su Andrea e Sitara

Durante il confronto con gli esperti, Nicole, una delle protagoniste di Matrimonio a Prima Vista ha parlato degli ultimi risvolti della sua relazione con Andrea: i due, nella puntata precedente, avevano deciso di continuare il proprio matrimonio.

“Questo percorso mi ha aperto gli occhi su un sacco di aspetti di me stessa che non conoscevo: sono contenta“, ha cominicato Nicole ricordando il giorno del suo matrimonio con Andrea.

La loro relazione è naufragata a causa di diversi errori e di diverse incomprensioni: dopo il sì in studio, Andrea sarebbe dovuto restare qualche giorno dalla donna ma, inaspettatamente non l’ha più fatto. Nelle settimane successive, nonostante la sua insistenza, lui ha sempre trovato delle scuse per non vederlo.

“Mi sono accorta che il suo era un sì di circostanza e questa cosa mi ha lasciata sconvolta per i giorni successivi”, ha raccontato Nicole in merito alla decisione finale.

Dopo l’ingresso di Sitara in studio, Nicole ha deciso di vuotare il sacco e raccontare la sua verità sulla relazione tra l’ormai ex marito e la ragazza. Nicole si è rivelata sorpresa e delusa per quella relazione: la stessa amica con cui parlava al telefono e che la conosolava, l’ha poi pugnalata alle spalle.

“Da un giorno all’altro l’amicizia nata tra me e Sitara è sfumata. Non mi ha più risposto ai messaggi, non ha mai cercato un confronto“, ha detto la donna.

Dall’altro lato, Sitara ha raccontato di aver incontrato Andrea quando la loro relazione era già finita – a metà Agosto – e che tra lei e Nicole non c’è mai stata una vera amicizia.

E voi Unimamme ce l’aspettavate? Che ne pensate?

