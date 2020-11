L’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia, andata in onda lo scorso Martedì, 17 Novembre, non ha preparato gli spettatori a una sconcertante notizia shock: una nuova coppia si è formata lontano dalle telecamere!

Durante l’ultima puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia andata in onda il 17 Novembre, le coppie hanno comunicato agli esperti le loro decisioni finali.

Dopo un lungo percorso fatto di alti e bassi, infatti, due coppie avevano deciso di restare insieme e continuare il loro percorso di reciproca crescita mentre una aveva deciso di troncare il rapporto. Stiamo parlando delle coppie formate da Giorgia e Luca e Nicole e Andrea che hanno all’uninanimità deciso di continuare la relazione. Al contrario Sitara e Gianluca hanno deciso di chiudere i loro rapporti.

In attesa della puntata in cui le coppie si racconteranno sei mesi dopo l’inizio dell’esperimento, nuOve rivelazioni sono giunte dai rumors: una nuova coppia, inaspettatamente, si è formata lontano dalle telecamere. Scopriamo cosa è successo!

Matrimonio a Prima Vista: ecco la coppia che non ci si aspettava

Nella puntata finale di Matrimonio a Prima Vista Italia, Andrea aveva deciso di continuare la sua relazione con Nicole nonostante alcune incomprensioni e nonostante i continui problemi estetici che Andrea aveva continuato a sottolineare agli occhi degli esperti.

Tuttavia, a quanto pare, poco dopo la fine del programma le divergenze tra i due si sono acuite fino ad arrivare alla definitiva rottura e alla separazione. Da qui il colpo di scena.

Dopo al fine del programma, Andrea e Sitara di sono casualmente incontrati diventando subito ottimi amici: lentamente quest’amicizia si è trasformata in amore! “Sitara è entrata a far parte della mia vita, fa parte della mia famiglia. Lei mi aiuta nel lavoro e mi sta vicino a Pesaro“, avrebbe infatti dichiarato Andrea in studio.

“Era in agosto e mi trovavo tra Rimini e Riccione con i miei amici. Ho detto: qui c’è il ristorante di Andrea. E abbiamo agganciato un’ amicizia. Non mi sento in torto nei confronti di alcuno: tra loro era già finita“, ha dichiarato Sitara.

Entrambi sono consapevoli del fatto che il programma abbia messo alla luce e tratto di loro un’imagine che in realtà non li rappresenta, se non in minima parte.

Una scena davvero inaspettata per i fan di Matrimonio a Prima Vista Italia che di certo, non ci avrebbero mai pensato. Che gli esperti abbiano fallito negli abbinamenti?

E voi, Unimamme, cosa ne pensate? Ve lo sareste mai aspettato?

