La figlia di Diego Maradona dedica al padre un post su Instagram con una foto che la ritrae bambina, ma a chi andrà l’eredità?

Dopo l’addio di Diego Jr e di Giannina Dinorah al padre scomparso qualche giorno fa all’età di 60 anni, ecco che anche la primogenita di Diego Armando Maradona e Claudia Villafane, Dalma, lo ricorda.

Il lungo post su Instagram è una dedica al padre accompagnata da una foto che la ritrae quando era solo una bambina accanto al Pibe de Oro con la divisa del Napoli.

Maradona: la dedica della figlia e la lotta per l’eredità

Dopo due giorni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, arriva una lettera straziante della figlia maggiore del campione di calcio, Dalma. La lunga lettera inizia così: “Ho sempre avuto molta paura della mia morte, ma oggi non più… Perché so che questo sarà il momento in cui ti rivedrò e ti abbraccerò di nuovo!. Mi manchi già pà! Resisterò qui, senza quella parte del mio cuore che ieri hai portato con te! Come mi hai sempre chiesto, mi prenderò cura del jabru e del tuo pompon preferito perché mi hai sempre dato responsabilità impossibili da quando ho l’uso della ragione!“.

Già da queste prime parole si evince come Dalma stia soffrendo molto per la scomparsa del padre: “Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita perché ti ringrazio per la vita condivisa insieme! Sono distrutta ma andrò avanti! Aspettami lì. Ci vediamo, intanto mi esercito con il brano Y como es el così quando ti vedrò lo canteremo di nuovo insieme gridando … Beh, in realtà tu stai cantando benissimo e io urlo!. Non riesco a immaginare la mia esistenza senza te“.

La primogenita del calciatore continua a far emozionare: “Ti amo papà! Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita! E se tua nipote vuole chiamarti in videochiamata come era abituata a fare, morirò dentro, ma stai certo che le dirò esattamente chi eri, chi sei e chi sarai per sempre! Anche lei ti ama già allo stesso modo. Perché avevi quello… Non ci voleva molto per amarti… Ho messo insieme i miei pezzi e non riesco a immaginare come sarà la mia vita senza di te … NON POSSO … Ma eccomi qui con il miglior marito del mondo e una figlia che mi costringerà ad andare avanti! La vita è un pò di tempo, così a presto!“.

E, facendo riferimento alla foto che accompagna il post, la figlia del grande calciatore conclude: “Ti porto le margherite per decorare i tuoi calzini da giocatore e per favore guardami di nuovo con quell’amore che si vede nella foto! Ti amerò per sempre!“.

Dopo la scomparsa di Maradona ci sono ancora alcuni punti da chiarire, c’è chi accusa i medici di non aver fatto il possibile per salvarlo, persone che hanno scattato delle foto delle foto del cadavere da rivendere ai giornali stranieri; lo sgradevole selfie, scattato in posa e con il pollice verso l’alto, dell’addetto alle onoranze funebri che prepara salma e feretro per la camera ardente; e si discute molto anche sulla sua eredità.

Una fonte molto vicina alla famiglia ha affermato che non c’è un testamento ed è in arrivo una battaglia legale per la divisione del patrimonio. Patrimonio del quale non si conosce l’effettivo valore. C’è chi ipotizza che il campione non avesse più soldi e chi afferma che quando era in vita aveva già diviso i suoi beni tra ex moglie e figli.

Tra i suoi beni, ci sarebbero alcune case distribuite tra Buenos Aires e la sua periferia, gioielli, diverse auto di lusso, contratti e investimenti di grande valore tra l’Argentina e le varie parti del mondo in cui hai vissuto o lavorato.

Per adesso non si sa ancora niente, ma secondo la legge argentina i due terzi dell’eredità spettano ai figli e al coniuge. Una persona può donare solo un quinto dei suoi beni in un testamento. Ora ci sarà una persona che dovrà fare i conti e poi dividere i beni in base all’asse ereditario che per il momento annovera 5 figli riconosciuti, Dalma, Giannina, Diego Junior, Jana, Diego Fernando, ma ci sarebbero anche altri 6 figli, 3 nipoti ed un’ex moglie, Claudia Villafane dalla quale ha divorziato nel 2003.

Voi unimamme eravate a conoscenza della vita privata del grande campione?