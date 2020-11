Diego Armando Maradona su Instagram il ricordo dei figli

Diego Armando Maradona viene ricordato con affetto da alcuni dei suoi figli. La sua vita sentimentale è stata ricca come quella calcistica.

Ieri una notizia che ha sconvolto tutti gli appassionati del calcio, ma non solo. Diego Armando Maradona, all’età di 60 anni, è scomparso a seguito di un arresto cardiocircolatorio.

La notizia ha fatto il giro del Mondo e sono stati tanti i messaggi di cordoglio di amici, di fan, ma anche dei figli che sono distrutti dal dolore.

Diego Armando Maradona: i figli Diego Armando Jr e Giannina Dinorah lo ricordano così

Diego Armando Maradona oltre ad essere, per molti, il migliore calciatore di tutti i tempi era anche un padre. Fuoriclasse in campo, ma anche nel campo sentimentale non scherzava affatto. La sua vita sentimentali è stata ricca ed intensa. Anche se ha ammesso di avere avuto molte donne il suo grande amore è sempre stato Claudia Villafane con la quale ha avuto una relazione che è andata avanti per 20 anni e che ha dato al grande campione due figlie: Dalma Nerea e Giannina Dinorah.

Oltre a loro c’è anche Diego Armando Jr, nato nel 1986 dall’amore con la giovanissima Cristiana Sinagra e riconosciuto solo nel 2008 dopo il test del Dna, dopo tantissimi anni di battaglie legali. Inoltre, c’è anche un’altra figlia Jana, nata da una relazione con Valeria Sabalaìn, riconosciuta solo dopo il divorzio da Claudia. Nel 2019, inoltre, il campione ne ha riconosciuti altri tre avuti da due donne diverse nel suo periodo cubano. Ci sarebbe pure un’altra presunta figlia, Magali, classe 1995.

Sia Diego Armando Jr e sia Giannina hanno dedicato un pensiero al padre scomparso attraverso i social. Diego Armando Jr che è ricoverato in ospedale a causa del covid ha messo su Instagram uno scatto del San Paolo, lo stadio di Napoli, con la scritta: “Il capitano del mio cuore non morirà mai“.

Anche la moglie, Nunzia Pennino, dedica un messaggio al suocero: “Dovevamo venire da te appena Diego sarebbe uscito dall’ospedale, dovevi conoscere India, avevamo tanto da fare. Ci hai lasciato all’improvviso, non riesco a crederci, sembra un incubo, ci hai distrutto il cuore“. Diego Armando Maradona era diventato da poco nonno per la seconda volta grazie alla nascita della piccola India Nicole, secondogenita della coppia dopo l’arrivo del piccolo Dieguito, nato nel giorno di Pasqua del 2018.

Anche Giannina Dinorah ha pubblicato una foto del padre, o meglio la foto di un murals del padre. Lei ed il padre hanno avuto un rapporto burrascoso, solo qualche anno fa erano sempre al centro della cronaca rosa per le loro dichiarazioni molto forti, ma poi tutto si è risolto ed i due si sono riavvicinati.

Tanto che poche settimane fa, in occasione dei 60 anni del Campione, Giannina ha pubblicato una sua tenera foto da piccola mentre è nel lettino con il papà: “Il mio grande confidente, il miglior complice, colui che ammiro, ieri, oggi e sempre. Che mi ha insegnato a perdonare e a perdonarmi. A perdermi per tornare a incontrarmi per cominciare di nuovo. Buon sessantesimo compleanno all’uragano che nonostante i miei 31 anni continua a chiamarmi ponpon. Ti amo per sempre“.

