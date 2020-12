9 figli in 3 anni: una famiglia da record

By

Nel giro di pochi anni una famiglia si è ritrovata con tanti bambini.

Maxine Young e suo marito Jacob Young sono una giovane coppia che, in poco tempo, si è trovata con una famiglia davvero grande.

Questa coppia si è sposata quattro anni fa col desiderio di avere dei figli.

Giovane coppia: la storia della loro grandissima famiglia

Maxine desiderava avere in affido dei bambini e dopo alcuni corsi e l’approvazione i due sposini hanno accolto due piccoli. Poco dopo hanno ricevuto una chiamata per un terzo bambino e anche questa volta hanno detto di si.

Questi tre bambini facevano parte di un gruppo di 4 piccoli, tutti fratelli ed è così che Maxine e Jacob hanno accolto anche il quarto componente. La loro mamma prima affidataria e poi adottiva, Maxine, l’ha definito il suo anno migliore, inoltre ha legato molto con la più piccola: Elliot, tanto da definirla la sua anima gemella.

Dopo due anni di tentativi questi due genitori hanno avuto anche un figlio naturale, esattamente nel 2018. Poco dopo aver adottato ufficialmente 4 bambini Maxine e Jacob hanno scoperto di essere nuovamente in attesa. Attendevano addirittura 4 gemelli.

I medici erano scettici sulla buona riuscita della gravidanza, ma alla fine tutto è andato bene. I piccoli sono venuti alla luce nel luglio di quest’anno. Maxine e Jacob erano raggianti, perché entrambi avevano sempre voluto una famiglia molto grande.

“Inizialmente, quando ne abbiamo parlato era chiaro che ne volevamo almeno 4. Dopo aver adottato i nostri bambini e aver avuto nostro figlio, sapevamo che volevamo un altro piccolo per completare la nostra famiglia. Siamo stati estremamente benedetti con altri quattro”.

Maxine non nasconde che avere 9 bambini è molto impegnativo, ma anche l’amore che se ne ricava è tanto. “I bambini si vogliono molto bene, sono migliori amici, è una cosa bellissima da vedere. E’ dura stanziare del tempo e assicurarsi che ciascuno un’attenzione speciale, inoltre è difficile avere del tempo per noi come coppia, ma cerchiamo di ricordarci che si tratta di una stagione, preso saranno grandi e ci dimenticheremo che dipendevano da noi così tanto”.

Maxine inoltre aggiunge che, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, la loro routine non è molto diversa da quella di tante altre famiglie che hanno solo due o tre bambini. Maxine spiega che si svegliano verso le 7.30, vestono tutti, preparano la colazione per i bambini più grandi e i biberon per i 4 piccoli. Poi giocano all’aperto o vanno a fare una passeggiata, quando tornano a casa è già ora di pranzo.

Poi i bambini giocano ed è di nuovo ora di cena, i più piccoli dormono ogni tre ore e questo aiuta. Per accudire i figli ricevono un po’ di aiuto, ma per la maggior parte del tempo sono solo loro: Maxine e Jacob. “Non ci aiuta nessuno la notte o con cose simili. Mia mamma viene ogni tanto e mi aiuta e anche la mamma di Jacob a volte aiuta con Elle ed Henry che hanno 3 anni, così possono avere un po’ di tempo speciale.”

In un’intervista con GMA Maxine ha detto: “abbiamo 9 figli sotto gli 8 anni e anche se sembra ancora più da pazzi ne abbiamo otto sotto i cinque anni, io e mio marito ridiamo sempre perché un giorno avremo bambini per ogni anno scolastico“. I piccoli si chiamano: Aiden (8 anni), Parker (5), Connor (4), and Elliot (3); poi c’è il figlio naturale Henry (2) e i quattro gemellini Beck, Silas, Theo, and Cecilia che hanno 3 mesi. Questa vicenda ci ricorda un po’ la storia di una mamma di 14 figli di cui 8 gemelli.

Unimamme, cosa ne pensate della storia di questa grande famiglia di cui si parla su Bored Panda?