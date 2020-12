Giuliano Sangiorgi: chi è il leader dei Negramaro ospiti ad XFactor?

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Giuliano Sangiorgi, lo storico frontman dei Negramaro, la famosissima band italiana che sarà ospite a X Factor durante la puntata del 10 Dicembre: chi è?

I Negramaro saranno gli ospiti speciali della finale di XFactor 2020 che andrà in onda il prossimo 10 Dicembre sul canale Sky Uno.

La famosa band, dunque, si esibirà sul palco del programma condotto da Alessandro Cattalean presentando “Contatto”, il decimo album contraddistinto, come al solito, dall’insuperabile voce del leader Giuliano Sangiorgi.

Ma chi è Giuliano? Scopriamolo!

Giuliano Sangiorgi, chi è il frontman dei Negramaro?

Giuliano Sangiorgi è nato il 24 Gennaio 1979 a Nardò, in Puglia e, nonostante adesso viva a Roma, è sempre rimasto legatissimo al Salento, la sua terra.

Il padre dell’uomo suonava il piano ed è per questo che Giuliano si è appassionato alla musica fin da giovanissimo fondando la sua band, i Negramaro, nel 2000 pochi mesi dopo aver concluso gli studi al liceo.

La passione del padre per la musica è stata trattata anche nel brano “Il posto dei Santi“, che l’uomo ha dedicato al padre nel contesto del dolore per la sua perdita, avvenuta nel 2013.

In un’intervista rilasciata qualche tempo dopo la morte del padre a ioDonna, aveva dichiarato: “Mio padre aveva un chitarra classica senza corde: ci piazzai degli elastici, registrai Smoke on the Water su una cassetta e gliela feci trovare in macchina. L’ha sentita, ha fatto immediata retromarcia e mi ha comprato una chitarra.”

Giuliano Sangiorgi è sempre stato molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata: nel 2017 si riteneva che avesse una relazione con la cantante Emma Marrone, notizia smentita poco dopo. L’esistenza di una compagna e il suo nome – Sangiorgi è legato alla sceneggiatrice Ilaria Macchia – sono emersi, infatti, solo poco prima di un evento importantissimo nella vita del cantante: la nascita della sua prima figlia Stella.

Non solo cantante ma anche paroliere e scrittore, il leader dei Negramaro ha scritto il testo di “Le parole che non ti ho detto“, brano cantato da Andrea Bocelli e, nel 2010, ha scritto il suo primo libro, il romanzo “Lo spacciatore di carne“.

E voi Unimamme conoscevate questi dettagli sulla sua vita? Che ne pensate?