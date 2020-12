Durante la nuova puntata del GFVip che andrà in onda l’11 dicembre, un nuovo concorrente farà il suo ingresso in casa: si tratta di Sonia Lorenzini, ma chi è questa giovanissima ragazza e a cosa deve la sua celebrità?

Questa sera, durante il secondo appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nella casa di Cinecittà. Si tratta di Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini.

Quest’ultima, giovanissima, è un volto poco noto agli schermi televisivi se non per una partecipazione molto importante ad un seguitissimo programma che le è valsa la celebrità.

Ma chi è Sonia Lorenzini e per quale motivo entrerà tra la schera dei Vip in casa? Scopriamolo!

GFVip, Sonia Lorenzini: chi è la nuova concorrente?

Sonia Lorenzini, la nuova concorrente che questa sera varcherà la porta rossa del Grande Fratello Vip, è una famosa influencer e modella.

La ragazza deve la sua celebrità alla partecipazione al dating show di Maria De Filippi “Uomini e Donne” in cui figurò nel 2016 come corteggiatrice dell’allora tronista Claudio. In seguito, Sonia è stata richiamata dall De Filippi per partecipare al programma in qualità di tronista in compagnia di Luca Onestini e Manuel Vallicella.

Amica di Giulia De Lellis, Sonia Lorenzini è da poco stata paparazzata dal magazine “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, in compagnia del famoso cantante Eros Ramazzotti reduce da una lunga storia con Marica Pellegrinelli. Secondo la donna, tra i due non ci sarebbe assolutamente nulla e che i giornali avrebbero inventato di sana pianta una relazione tra lei ed Eros.

La nuova concorrente del Grande Fratello Vip è molto attiva sui social e ha un profilo Instagram che vanta numerosissimi fan che, sicuramente, la seguiranno durante il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Questa sera, inoltre, entrerà affiancada dagli altri due concorrenti in entrata: Filippo Nardi e Samantha De Grenet.

Dopo l’ingresso di Cristiano Malgioglio, dunque, nuovi concorrenti varcheranno la porta rossa. Chi saranno i prossimi?

Seguirete questa puntata del Grande Fratello Vip? Che ne pensate Unimamme?