La seconda cicogna è in arrivo per due ex concorrenti del Grande Fratello: Giovanni e Francesca parteciparono all’edizione del 2015 e hanno già una figlia nata tre anni fa.

Giovanni Masiero e Francesca Rocco si sono conosciuti nel corso dell’edizione del Grande Fratello che andò in onda nel 2015 e da allora non si sono più lasciati.

Il loro amore, già tre anni fa, è stato coronato dalla nascita della piccola Ginevra ma, solo ieri, un nuovo annuncio attraverso i loro profili Instagram ha sorpreso i loro fan: i due aspettano una seconda cicogna!

Ecco cosa hanno scritto e quando nascerà il loro secondogenito.

Dopo il Grande Fratello, seconda cicogna in arrivo per Giovanni e Francesca

“Cinque mesi e un dolce segreto“, ha scritto Francesca Rocco in un post pubblicato sul suo profilo Instagram annunciando l’arrivo del secondo figlio. Lei e Giovanni Masiero si sono conosciuti e innamorati sotto i riflettori della casa del Grande Fratello durante l’edizione del 2015.

Da quel momento i due non si sono più lasciati e hanno creato una famiglia prima con la nascita della piccola Ginevra. di tre anni, e ora con l’annuncio di una nuova gravidanza.

“Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale….la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa!“, ha scritto Francesca sul suo profilo Instagram. La Rocco oggi fa l’influencer e vanta un seguito di circa 24mila followers.

“La felicità è reale solo se condivisa“, ha scritto invece il futuro papà condividendo uno scatto con la moglie e la primogenita.

Dietro la felicità della donna, tuttavia, si nasconde una bufera emotiva passata da poco. Dopo la nascita della prima figlia, infatti, Francesca aveva raccontato di essere scivolata nella depressione post partum.

“Il corpo cambia, ti guardi allo specchio e sei diversa.Pensi che non piacerai più a tuo marito, pensi che non sarai in grado di sostenere il ruolo di mamma. Quando Ginevra è tra le mie braccia, trovo finalmente un equilibrio. Ma poi subentra sempre questa grande paura.“, aveva raccontato in passato in un’intervsista.

Secondo gli esperti, infatti, tra i sintomi della depressione post partum c’è proprio il senso di colpa: le mamme che soffrono di depressione post partum, infatti, si sentono spesso travolte da un sentimento di colpevolezza, si sentono inadeguate.

Francesca Rocco è riuscita a sconfiggerla e a continuare, splendente, la sua vita: ora è pronta per l’arrivo della seconda cicogna che arriverà durante la prossima primavera!

