Questa sera, è giunta al termine l’avventura del reality di Rai 2 “Il Collegio”, che ha appassionato soprattutto i più giovani: durante la puntata si terranno gli esami finali, chi la supererà?

L’edizione de “Il Collegio” andata in onda in queste settimane, ha riportato i ragazzi indietro nel tempo fino al 1992: in quest’ultima puntata i ragazzi si prepareranno per gli esami finali e, finalmente, potranno fare il loro ritorno nell’anno 2020.

Durante le scorse puntate, le diverse espulsioni dalla scuola hanno ridotto drasticamente il numero degli studenti in gioco a causa di comportamenti scorretti o inappropriati tenuti dai giovanissimi partecipanti.

Le preoccupazioni per gli esami finali si sono sicuramente fatte sentire durante l’ultima puntata del reality e gli studenti che sono tornati sui banchi di decenni passati hanno speso tempo, energie e preghiere per un veloce studio dell’ultimo minuti.

Ecco cosa è successo e chi ha superato gli esami finali!

Il Collegio 5, gli esami finali: chi li ha superati?

In quest’ultima puntata del reality “Il Collegio”, i giovanissimi partecipanti hanno chiuso la loro avventura nell’anno 1992 con gli esami finali, nonostante l’improvviso e pesante programma da studiare per il giorno dell’esaminazione.

I ragazzi, infatti, si sono ribellati alla lunghezza del programma allestendo uno scherzo ai docenti del collegio, scherzo che, tuttavia, gli si è ritorto contro. Il professore d’italiano, infatti, furioso per la mancanza di rispetto dimostrata dai collegiali ha deciso di punirli con un compito aggiuntivo: all’esame sarà chiesto loro anche di recitare a memoria il carme dei Sepolcri del poeta Foscolo.

Ovviamente i ragazzi, spaventati dall’incredibile lunghezza del carme da memorizzare, hanno prontamente individuato i colpevoli dello scherzo: e infatti solo i diretti responsabili dovranno recitare la poesia.

Nel corso degli esami, Andrea Prezioso, uno dei gemelli, si è dimostrato l’unico collegiale ad essere incurante degli esami: “Non voglio superare le prove scritte così non dovrò studiare per la prova orale“, ha infatti detto.

Nonostante alcune prove fallimentari, tuttavia, tutti gli studenti sono stati ammessi alla prova, compreso Andrea Prezioso. “Lei ha affrontato queste prove senza serietà. Penso che lei si sia arreso. Noi non ci arrendiamo e sarà un bel piacere metterla alla prova all’esame orale“, sono state le parole del preside.

Ben nove ragazzi non sono riusciti a superare la prova finale e ad ottenere il diploma, tra cui Andrea Prezioso.