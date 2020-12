Jennifer Lopez, avete visto le figlie? Non crederete ai vostri occhi!

Dopo aver conquistato il mondo del cinema, quello della musica e la moda, Jennifer Lopez lancerà una linea di skin-care: ecco il video con le figlie che ha spopolato sul web.

Ormai è certo: Jennifer Lopez riesce in tutti i suoi progetti. Dopo aver conquistato il cinema, dai primi successi nei primi anni Duemila fino all’ultimo film “Hustlers” e il mondo della musica da pop star di fama internazionale, diventerà anche imprenditrice.

Nei primi giorni di Gennaio 2021, infatti, la Lopez lancerà la sua prima linea di skin-care e di prodotti legati alla cura del corpo. I suoi testimonial più famosi, per il lancio del brand, sono state proprio le figlie che hanno provato in ateprima tutti i prodotti della linea.

In un video, pubblicato sul profilo Instagram della star di origini latinoamericane, si vedono proprio loro, intente, tra creme e tonici a destreggiarsi come piccole aiutanti della madre.

Jennifer Lopez: “I miei piccoli aiutanti”, spopola il video con i figli

Jennifer Lopez è sempre stata molto attiva sui social network, speciamente durante il lockdown quando ha dispensato consigli su come affrontare al meglio la situazione: “Nei giorni in cui ti senti male alzati e fai qualcosa. Fai un po’ di allenamento a casa, fai qualcosa che ti farà sentire bene. Cucina qualcosa che ti piace, tirati su e non fermarti“, aveva scritto.

In un nuovo video, la star del cinema e della musica si prepara al lancio della sua nuova linea di prodotti beauty dedicati alla skin-care e chi meglio delle tre figlie Emme Anthony, Natasha Rodriguez ed Ella Rodriguez come testimonial per provare in anteprima i nuovi prodotti?

Nel video poubblicato sul suo profilo Instagram, la Lopez ha mostrato le tre ragazzine provare i nuovi prodotti, definendole le sue “piccole aiutanti“. Le tre prima spalmano sul viso le creme e poi affermano: “Rendono la pelle luminosa!”.

Nella sua linea, infatti, non mancheranno i piccoli ingredienti di bellezza della famiglia Lopez come l’olio d’oliva: segreti che funzionano senza dubbio, basta guardare la tonicità della pelle di Jennifer Lopez che a più di 50 anni continua a mostrarsi sempre tonica, giovane e meravigliosa.

Negli scorsi giorni, la donna aveva pubblicato una tenera foto con i figli Emme e Max di soli 12 anni, avuti dal matrimonio con Marc Anthony, poi finito nel 2014.

