Filippo Nardi ha pronunciato alcune frasi offensive riguardo alle donne e in particolare nei confronti di Maria Teresa Ruta. Bisogna condannare i comportamenti sbagliati ed è giusto prendere provvedimenti quando si offende la dignità delle donne e delle persone in generale.

In settimana Filippo Nardi aveva offeso in modo pesante e volgare alcune donne all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, in particolar modo Maria Teresa Ruta. Gli altri concorrenti, capita la gravità della situazione si sono dissociati da quanto detto da Nardi in diverse occasioni.

“Davanti a queste offese chiedo umilmente scusa. Ho esagerato con il mio umorismo ma non sono assolutamente sessista, era un momento goliardico il mio”, si è scusato Filippo Nardi seduto sulla poltrona del confessionale.

“Da figlia mi sono sentita molto offesa. Mia madre, come tutte le altre donne va rispettata e sono indignata dalle tue parole”, ha detto Guenda.

E’ intervenuta anche Antonella Elia che ha accusato il concorrente di profonda ignoranza e di una grande volgarità:”Non credo che tu sia dispiaciuto a sufficienza. Io credo che tu non ti renda conto della tua pochezza umana”.

Il comunicato del provvedimento disciplinare ha decretato la squalifica di Filippo Nardi dal gioco che, fatta la valigia, dovrà immediatamente abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.