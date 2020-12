Al GFVip, il 18 Dicembre andrà in onda la ventisettesima puntata in diretta: tra i nuovi ingressi previsti per questa sera e i confronti, un nuovo provvedimento disciplinare è stato annunicato: un’altra squalifica?

Questa sera, alle 21.45, ritorna l’appuntamento l’appuntamento televisivo con la puntata in diretta del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Durante la scorsa puntata gli inquilini della casa di Cinecittà hanno vissuto emozioni e confronti: in particolare i nuovi concorrenti Filippo Nardi e Samantha De Grenet hanno manifestato il loro dissenso in merito all’attuale situazione di pulizia della casa. I due, infatti, si sono lamentati di essere i soli a dediarsi quotidianamente alle pulizie.

Nel corso della puntata andata in onda lo scorso sabato, inoltre, nessun concorrente è stato eliminato: Maria Teresa Ruta, la meno votata dal pubblico è passata direttamente al televoti svoltosi nel corso di questa settimana.

Cosa succederà durante questa puntata? Scopriamolo con le anticipazioni del Grande Fratello Vip!

GFVip, le anticipazioni del 18 Novembre: aria di squalifica?

La puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda il 18 Novembre sarà una puntata interessante e ricca di colpi di scena.

Nel corso di questi giorni, al televoto si sono sfidati tre pietre miliari della casa: Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio, con l’aggiunta di Giacomo Urtis. Chi di loro dovrà definitivamente abbandonare la casa di Cinecittà e raggiungere Alfonso Signorini in studio?

Come annunciato dalle pagine social del Grande Fratello Vip, questa sera sarà preso un serio provvedimento disciplinare nei confronti di uno dei concorrenti in gioco. Secondo alcuni rumors questo provvedimento andrà a colpire Filippo Nardi, il concorrente entrato in casa lo scorso venerrdì.

Nel corso della settimana, infatti, Filippi si è lanciato in diverse dichiarazioni molto offensive nei confronti di Maria Teresa Ruta: tali dichiarazioni sono state così forti da urtare addirittura la sensibilità di Alfonso Signorini.

Il provvedimento, tuttavia, potrebbe colpire anche Cristiano Malgioglio che, nel corso di una conversazione con il chirurgo estetico Giacomo Urtis, si è lasciato andare in alcune rivelazioni scomode in merito all’organizzazione del reality e ai loro contratti.

Quattro nuovi ingressi, inoltre, sono stati annunciati per la puntata di questa sera: ad essere stati rivelati, tuttavia, sono stati solo i nomi di tre dei quattro futuri concorrenti. Questa sera varcheranno la famosa porta rossa Carlotta Dell’Isola, ex protagonista di Temptation Island, Cecilia Capriotti e Mario Ermito. Secondo alcuni rumors, il quarto concorrente in lista per l’ingresso è proprio la sorella di Elettra Lamborghini.

Cosa accadrà questa sera e chi saranno i Vip che si lanceranno in un confronto? Lo scopriremo solo seguendo la puntata in onda questa sera!

