Paolo Rossi, gli ultimi attimi struggenti con la moglie e le due figlie

A Live – Non è la D’Urso, Federica Cappelletti la moglie dell’ex calciatore Paolo Rossi ha raccontato gli ultimi attimi vissuti insieme al marito e alle due figlie.

Paolo Rossi, il calciatore italiano che aveva portato l’Italia alla ribalta ai mondiali, è scomparso poche settimane fa a causa di una terribile malattia che l’aveva colpito duramente.

L’uomo, lo scorso Marzo aveva sposato nuovamente la moglie Federica Cappelletti alle Maldive, poco prima dell’incombere dell’emergenza sanitraria. Pochi giorni dopo il matrimonio, davanti alle telecamere del salotto pomeridiano di Barbara D’Urso Paolo e la moglie avevano raccontato la loro storia d’amore portando anche le due figlie.

Questa volta Federica è tornata da sola in studio: Paolo non ce l’ha fatta e il male che l’aveva colpito ai polmoni, scoperto dopo il matrimonio, l’ha portato via.

In diretta, la donna ha raccontato gli ultimi momenti con il marito e l’addio commovente del padre alle bambine.

Live Non è La D’Urso, gli ultimi momenti di Paolo Rossi con la moglie e le figlie

A Live – Non è la D’Urso, Federica Cappelletti, moglie dell’eroe dei mondiali del 1982 Paolo Rossi, ha raccontato gli ultimi istanti con il marito e il suo commevente addio alle due figlie.

“Sono stati attimi disumani,atroci, nei quali avevo in pugno la sua e la mia vita. Così ho preso la sua mano e me la sono appoggiata sopra la testa,per sentire ancora una volta la sua protezione“, aveva raccontato la donna in merito al giorno in cui ha perso l’amato marito.

Seduta tra gli ospiti di Barbara D’Urso, Federica ha raccontato della scoperta della malattia, avvenuta qualche giorno dopo il loro matrimonio alle Maldive. “Paolo lamentava dei dolori alla schiena già prima della partenza. Tornati a casa abbiamo scoperto della malattia ma pensavamo che ce la facesse, lui ha sempre pensato di farcela fino al suo ultimo giorno“, ha dichiarato.

La donna, infatti, non ha mai visto nel marito un segno di arrendevolezza e ha raccontato che il marito credeva che sarebbe guarito e che non voleva andarsene mentre lei, che aveva già capito tutto, ha cercato di rassicurarlo fino all’ultimo momento.

“Negli ultimi giorni ho chiesto di passare una notte accanto al suo letto, gli ho stretto la mano e sono rimasta tutta la notte cosi. Doveva capire che io c’ero e che non era solo a soffrire“, uno degli ultimi ricordi della Cappelletti con il marito Paolo Rossi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso)

La Cappelletti ha anche raccontato che, in barba a quanto volesse il marito e alle raccomandazioni dei medici ha permesso alle due figlie di poter salutare il padre in ospedale.

“Paolo aveva una luce bellissima negli occhi e ho detto alle mie figlie che quella luce non l’avrebbero mai più rivista negli occhi di un altro uomo: nessuno le potrà mai guardare con lo stesso amore che trapelava negli occhi del padre quel giorno. Quella è stata l’ultima volta che le bambine l’hanno visto“, ha ricordato.

“Lo amerò per l’eternità“, ha concluso Federica riguardando con commozione le fotografie del matrimonio alle Maldive scattate solo alcuni mesi prima.

E voi Unimamme, che ne pensate?