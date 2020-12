Carrefour, il richiamo urgente di un succo di frutta: il rischio è grave

E’ stato reso no un richiamo di un lotto di succo di frutta della nota catena di supermercati Carrefour. Tutte le informazioni utili.

Unimamme abbiamo imparato che sul sito del Ministero vengono pubblicati giornalmente i richiami dei prodotti alimentari. Si tratta di alimenti di vario genere, dal pesce, alla carne, alle bevande, che non possono essere consumati, ma che purtroppo sono già stati immessi sul mercato.

In questo caso è importante allertare subito il consumatore per far si che l’alimento contaminato non venga consumato.

Dopo il mai richiamo dei semi di sesamo che è avvenuto per una contaminazione degli stessi da ossido di etilene ecco che arriva il richiamo di una bevanda venduta in una famosa catena della grande distribuzione presente su tutto il territorio italiano.

Richiamo Carrefour bevanda ai mirtilli: il lotto da controllare

Nella nota pubblicata sul sito del Ministero della Salute si legge il richiamo di una bevanda a base di mirtilli confezionata e venduta nei supermercati Carrefour. In questo caso, il richiamo è in via cautelativa: in un lotto di nettare di mirtillo ci potrebbero essere dei pezzi di vetro che se ingerito possono causare diversi problemi. Quindi è importante andare ad individuare subito il lotto e non consumare il prodotto.

I dati del prodotto incriminato:

Denominazione di vendita : Nettare di Mirtillo

: Nettare di Mirtillo Marchio del prodotto : Carefour

: Carefour Nome o ragione sociale dell’OSA : Carefour

: Carefour Lotto di produzione : E 133

: E 133 Marchio d’identificazione dello stabilimento: A

Sede dello stabilimento : via Nazionale 320, Angri (SA)

: via Nazionale 320, Angri (SA) Nome del produttore: La Doria Spa

La Doria Spa Data di scadenza o termine minimo di conservazione : 12/01/2022

: 12/01/2022 Descrizione peso/volume di vendita: 125 mlx6

In questi casi il consiglio è quello di non consumare l’alimento, o quanto meno di controllarlo e filtrarlo per vedere se all’interno ci sono pezzi di vetro. Chiunque voglia può riportarlo al punto vendita per ottenere un rimborso o sostituire l’articolo con uno conforme. Come per tutti i richiami non c’è bisogno di esibire lo scontrino fiscale.

Differenza tra succo di frutta e nettare di frutta

Quando si fa la spesa vi capita di leggere le etichette? A volte ci sono delle diciture che ci possono confondere. Ad esempio quando si vuole acquistare una bevanda a base di frutta ci troviamo spesso a leggere sui prodotti “succo di frutta” o “nettare di frutta” che anhce se possono sembrare simili sono diversi.

Ci sono alcune differenze tra le due diciture che sono imposte dalla legge:

Succo di frutta: l’ingrediente principale è la frutta; non contiene zuccheri aggiunti, ma se presenti devono essere specificati.

Nettare di frutta: l’ingrediente principale può essere purea di frutta o il succo stesso con una percentuale di frutta inferiore. Tra i suoi ingredienti c’è lo zucchero che è in quantità maggiori rispetto a quello del succo. Può contenere dolcificanti ed eventualmente degli additivi antiossidanti o acidificanti, ma non sono presenti invece altri additivi alimentari come conservanti, coloranti o aromi. Comunque la quantità massima, per legge, consentita è del 20% del peso totale del prodotto.