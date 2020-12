Il primo figlio di Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi non è Blu Jerusalema

I neo genitori, Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi, hanno svelato che la piccola Blu Jerusalema non è la loro prima figlia. Ecco di chi è.

Tra le coppie social più seguite in tutto il Mondo c’è sicuramente quella formata dall’imprenditore italiano Gianluca Vacchi con la compagna, anche lei imprenditrice ed influencer venezuelana, Sharon Fonseca.

I due ricorderanno sicuramente quest’anno per un evento bellissimo che hanno da poco vissuto, la nascita della loro primogenita Blu Jerusalema, nata poco più di due masi fa.

Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi: il primo Natale con due “bambini”

Chi segue i social di sicuro ha conosciuto Gianluca Vacchi per i suoi balletti divertenti a tempo di musica, ma negli ultimi mesi l’imprenditore si è mostrato in un altra veste, quella che a noi piace di più, da papà e compagno affettuoso, premuroso ed attento alle esigenze delle sue due donne.

Con Sharon Fonseca le cose vanno alla grande e solo poche ore fa ecco che su Instagram arriva un’altra dichiarazione d’amore del miliardario. Nello scatto i due sono fotografati faccia a faccia mostrando quando sono innamorati e felici.

Inoltre, Vacchi ha scritto in un messaggio tutto l’amore che prova per la venezuelana: “Ti amo mia Regina“.

Sharon Fonseca si è ripresa bene dal parto, dopo i primi mesi nei quali ha raccontato come il suo corpo sia cambiato con la gravidanza ed anche dopo il parto, adesso la modella è di nuovo in splendida forma. E’ tornata a ballare ed ha anche deciso di fare un piccolo cambio look ai suoi capelli con delle ciocche dorate per dare luce al viso. Anche lei è una mamma premurosa ed attenta all’esigenze della figlia che essendo ancora molto piccola ha bisogno di tante attenzioni, anche la notte.

Un Natale anche per loro molto particolare, ma di sicuro pieno d’amore essendo il primo con la piccola Blu Jerusalema. Ora si trovano nella bellissima villa a Bologna dell’imprenditore e con loro anche i genitori della modella venezuelana.

La modella venezuelana sul suo profilo Instagram pubblica una foto di loro due svelando il loro primo figlio: “Siamo pronti per il Natale 🎄 con il nostro primo bambino 😂. Gordo si sente strano con l’arrivo della piccola, per la prima settimana l’ha ignorata completamente mentre adesso si sta avvicinando a poco alla volta 😍. Non vedo l’ora di vederli interagire!“.

Ecco svelato chi è il primo figlio della coppia. Entrambi sono molto amanti degli animali, soprattutto dei cani che fanno parte della loro famiglia. Gordo ha anche un profilo Instagram personale @olaf_elgordo e nella voce mami c’è il nome di Sharon, mentre in Papi Gianluca.

Voi unimamme seguite la coppia sui social? Vi piacciono di più da quando sono diventati genitori?