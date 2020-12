Sharon Fonseca mamma “zombie” con papà Gianluca Vacchi – VIDEO

Sharon Fonseca mamma “zombie” con papà Gianluca Vacchi. Le ultime dalla coppia.

La neomamma Sharon Fonseca alla prese con la piccola Blu Jerusalema. Mentre papà Gianluca Vacchi…

Le ultime notizie sulla modella venezuelana Sharon Fonesca, mamma da meno di due mesi di una bambina, ci raccontano vicende comuni a tutte le mamme di neonati: le notti insonni!

Così la modella ha pubblicato sulle sue stories un video tenero e divertente con la figlioletta in braccio, in cui scrive che dopo una notte movimentata si sente una “zombie”. Niente film dell’orrore, dunque, ma solo quella sensazione che provano tutte le neonamme dopo le notti in bianco per

Mentre mamma Sharon passa le notti in bianco con la sua piccola Blu Jerusalema, papà Gianluca Vacchi se ne sta a Cagliari a giocare a paddle. Qualche giorno di divertimento, fuori con gli amici, prima di tornare ai suoi doveri di papà.

Infatti, a parte questa “fuga” per andare a divertirsi con gli amici, Gianluca Vacchi si è mostrato finora molto presente e molto affettuoso con la sua bambina e con la compagna. Come è accaduto in occasione della sorpresa di benvenuto che l’imprenditore e influencer ha fatto alla sua bambina, e alla compagna, al momento dell’arrivo a casa dall’ospedale.

Comunque, in questi giorni mamma Sharon è aiutata da sua madre, che è con lei, con suo padre e tutta la famiglia Fonseca a Bologna, nella casa dove la modella vive con il compagno. Sharon, pertanto, non è sola.

In attesa di ulteriori novità dalla coppia più popolare sui social Vacchi-Fonseca, vi mostriamo qui sotto Sharon Fonseca nel video della story di Instagram in cui si mostra “zombie” con la sua bambina in braccio, dopo una notte insonne. Fossero tutti così gli zombie!!!

Che ne pensate unimamme delle vicende di Sharon Fonesca e Gianluca Vacchi? Li seguite su Instagram?