Gianluca Vacchi neopapà parla con la figlia: il video emozionante

Gianluca Vacchi è diventato papà per la prima volta di una bambina. L’imprenditore e la compagna Sharon Fonseca hanno condiviso un video e delle foto.

Il noto imprenditore, dj ed influencer, Gianluca Vacchi è diventato papà per la prima volta. Dopo lunghe ore di attesa, la coppia era in clinica da diverso tempo, è nata sua figlia.

La mamma della bambina è la compagna di Vacchi, Sharon Fonseca, una modella venezuelana di 25 anni. Il loro sembrerebbe essere stato un colpo di fulmine e Vacchi dal primo momento che l’ha vista ha pensato che potesse essere la madre dei suoi figli. La coppia aveva annunciato a maggio che aspettava un figlio ed era molto emozionata.

Gianluca Vacchi su Instagram neo papà super emozionato

Gianluca Vacchi è molto seguito su Instagram, condividendo balletti divertenti e momenti della sua quotidianità. Anche mentre la compagna era in attesa di partorire non ha perso l’occasione di condividere la propria felicità con i suoi fan, pubblicando un video che non è passato di certo inosservato.

I due hanno improvvisato un balletto il sala parto correlato da una didascalia: “In sala parto cerco di aiutarla a uscire… ma inizio a pensare che non vuole vedermi“, ha scritto ironico Gianluca Vacchi a corredo del video del balletto con la fidanzata. Il post dell’imprenditore è stato riempito di messaggi di auguri, ma allo stesso tempo non sono mancate le polemiche. C’è chi li ha accusati di dare spettacolo in un momento così privato. In realtà ballare durante il travaglio è super consigliato, perché aiuta la mamma a rilassarsi e ad “aprirsi” per un parto più veloce.

Poche ore dopo il video ecco l’annuncio tanto atteso è nata la piccola Blu Jerusalema Vacchi. A dare l’annuncio un papà emozionato: “Lei è con noi. Sharon e io siamo felici di annunciare che questa mattina è nata nostra figlia, Blu Jerusalema Vachi. Grazie a Dio è sana e già l’amiamo più delle nostre vite“.

Da parte sua, la modella venezuelana ha condiviso la stessa istantanea, descrivendola con il seguente testo: “Nostra figlia è già con noi. Non so spiegare questa esperienza e tutte le emozioni che stiamo provando. Siamo grati e benedetti. Benvenuti nel mondo Blu. Jerusalema Vacchi. Ti amiamo più delle nostre vite“.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono al settimo cielo per essere diventati per la prima volta genitori. Nelle stories della neo mamma si vede Vacchi mentre tiene in braccio la piccola mentre lei la guarda teneramente: “Sta parlando con noi?”, si sente dire.

La coppia si è conosciuta due anni fa a Miami, quando lei aveva 23 anni e lui 50. Il nome che hanno scelto è molto particolare; Blu è un nome di origini inglese ed è in omaggio al colore della notte. Jerusalema invece significa patrimonio di pace ed è di origini ebraiche.

Voi unimamme seguite Gianluca Vacchi? Noi gli facciamo tanti auguri. Avete notato che tiene su la mascherina anche quando parla con la figlia? Bravo Vacchi, papà super serio!

