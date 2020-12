Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi tornano su Instagram in occasione dei preparativi per le feste natalizie. In tanti però continuano a criticare la compagna di Vacchi.

La neomamma ha detto più volte che il Natale è sempre stato il suo periodo dell’anno preferito, ma ha ammesso che quest’anno lo sarà ancora di più, soprattutto per la presenza della neoarrivata Blu e per avere attorno a sé tutti i suoi famigliari.

Sharon Fonseca felice con tutta la famiglia ma c’è chi la critica

La modella ha da poco più di un mese partorito la prima figlia, Blu Jerusalema, rendendo papà Giancuca Vacchi. Oltre a loro due però la piccola è coccolata da tutta la famiglia venezuelana che si è trasferita nella casa della coppia: sua mamma, suo papà, e sua sorella Shannon.

Pochissimi giorni fa la bellissima neomamma ha anche pubblicato una foto in cui è assieme al padre, accompagnandola da una dolce dedica: “Tu non sei solo il miglior papà che potessi desiderare ma anche che il nonno migliore per la mia piccola Blu Jerusalema. Siamo benedetti e fortunati ad avere te e il resto della famiglia con noi in questo momento. Non basta una vita per ringraziarti di tutto ciò che hai fatto per noi come famiglia.”

Dolcissime parole e bella foto peccato che non abbia raccolto solo like e complimenti: “più che tuo padre smbra tuo fratello“, “bello, vi assomigliate molto”, “è single?”. Purtroppo diverse sono state anche le critiche e tutte incentrate sulla differenza di età di 28 anni tra lei e Vacchi: “è più giovane tuo padre di tuo marito“, “il padre di Blu sembra il vero nonno“, ecc.

Sharon però non ha reagito, anzi ha continuato a ringraziare tutti, spiegando anche, a chi glielo aveva chiesto, che il papà è felicemente sposato da 20 anni con la mamma.

Tra l’altro non è la prima volta che i followers attaccano e criticano l’influencer: è successo ad esempio con la pubblicazione del video in cui Gianluca Vacchi allatta con un biberon la figlia. Anche qui hanno trovato spazio commenti negativi come: “E’ meglio il seno“, “Perché non le dai la tetta?“, “Il latte artificiale non va bene“, ecc.

Si vede che, come tutte le influencer e i personaggi famosi, anche Sharon Fonseca è abituata agli haters e va avanti per la sua strada, scegliendo di aggiornare i fan anche sulla sua situazione fisica postparto. Dopo aver infatti mostrato la sua pancia, raccontato le difficoltà di un parto cesareo, ha da poco annunciato che il medico, dopo una visita di controllo (probabilmente la visita di routine che si fa dopo i 40 giorni dalla nascita), l’ha autorizzata a tornare ad esercitarsi moderatamente e a ballare. La vedremo quindi presto nei siparietti simpatici che lei e Vacchi fanno da sempre.

Simpaticissimo anche l’ultimo video condiviso su Instagram che mostra il noto imprenditore porle in regalo un anello, e lei scontenta che alla fine lo consola dicendo “conta il pensiero“.

E voi unimamme, seguite questa neomamma e il suo famoso compagno? Vi fanno ridere? A noi si!