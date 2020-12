Sharon Fonseca su Instagram criticata per l’allattamento: “è meglio il seno”

Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi continuano ad emozionare su Instagram condividendo momenti intimi con la loro figlia Jerusalema Blu nata da poco più di un mese. L’ultimo momento di vita condiviso è legato all’allattamento ma, come spesso accade, la mamma è stata criticata.

Blu Jerusalema, prima figlia di Gianluca Vacchi e della compagna venezuelana Sharon Fonseca lo ricordiamo è nata in una clinica svizzera a fine ottobre. I genitori, seguiti da milioni di persone in tutto il mondo, non hanno ancora mostrato il viso della bambina ma hanno condiviso diversi momenti importanti. I balletti durante il travaglio, il rientro a casa, le prime poppate, le prime passeggiate, il primo balletto. Ieri l’ultimo ed ha come protagonisti Gianluca Vacchi e la figlia.

Gianluca Vacchi pensa all’allattamento di Blu Jerusalema ma arrivano critiche a Sharon Fonseca

La neomamma e influencer ha iniziato sin da subito a condividere i momenti del suo post-parto, ammettendo che non è stato facile.

Ha poi parlato del parto: la modella ha infatti spiegato che si è trattato di un cesareo avvenuto dopo alcuni giorni di tentativi per un parto vaginale. Avrete sicuramente visto il video di Gianluca Vacchi che la faceva ballare durante il travaglio. Alla fine però i medici le hanno consigliato di procedere con il taglio per evitare complicazioni a lei e alla bambina.

A distanza di due settimane Sharon ha deciso poi di mostrare la sua pancia dopo il parto, spiegando che nonostante i punti e le smagliature e i 10 kg pesi durante la gravidanza, lei apprezza il suo corpo più di prima.

E’ stata poi la volta di un balletto dolce di lei, Gianluca Vacchi e la figlia. Inutile dire che dopo poche ore il video aveva ottenuto migliaia, se non milioni, di like.

Infine, è di poche ore fa, un video in cui si vede papà Gianluca Vacchi tenere in braccio la piccola e darle il biberon. Una scena tenera, soprattutto considerando il “Gianluca Vacchi” a cui eravamo abituate. Purtroppo però, come spesso accade, non sono mancate critiche a Sharon Fonseca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Fonseca (@sharfonseca)

In molti hanno infatti criticato la neomamma dicendo che “il seno è meglio”, che “il latte materno è unico”, dando tra l’altro per scontato che il biberon tenuto dal padre non avesse al suo interno latte tirato ad esempio.

Sinceramente non fa mai piacere leggere messaggi “irrispettosi e giudicanti” soprattutto sotto video che mostrano un aspetto bello della paternità.

Cosa c”è di sbagliato? Una mamma non può tirarsi il latte e dare modo al papà di allattare la figlia al suo posto, magari per permetterle di riposare un po’? Oppure, se la mamma avesse un qualche impedimento nell’allattare la bambina, non sarebbe fondamentale che la stessa riesca a prendere il biberon per nutrirsi adeguatamente anche da un’altra persona, e chi meglio del padre?.

Non è bello vedere che anche il padre sviluppi un rapporto, un legame con la figlia nei primi mesi, considerando che la mamma da questo di punto di vista è favorita?

LEGGI ANCHE —> IL BONDING, UN LEGAME CHE DURA PER SEMPRE

E voi unimamme, chene pensate? E’ da criticare la scelta di questi due genitori o anche a voi il video è piaciuto?

Vi lasciamo con un gioco che hanno condiviso sempre i due neogenitori per capire a chi assomiglierà Blu Jerusalema. Secondo voi?

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.