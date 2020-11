Sharon Fonseca, “dimentico anche di bere”: il post parto non è a 5 stelle

Sharon Fonseca invece aggiorna circa la sua situazione post parto dopo la nascita di Blu Jerusalema.

Unimamme, ormai Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi sono diventati genitori da poco più di una settimana.

La mamma di Blu Jerusalema ritrova la parola

Mamma Sharon ha deciso di convididere alcune riflessioni sul post parto.

Ecco che cosa ha detto Sharon in un recente messaggio su Instagram.

“Grazie ragazzi per tutto l’amore che abbiamo ricevuto. Non vi mento se vi dico che questa è la prima volta durante la settimana che indosso qualche vestito che non sia il pigiama e che non ho usato lo smartphone per una settimana e che qualche volte mi sono persino dimenticata di bere acqua mentre mi riprendevo da un cesareo, ma in verità mi sono goduta ogni singolo secondo di tutto questo.”

“E’ trascorsa una settimana e io mi sento già nostalgica per il fatto che il tempo sta volando”. Il suo tenero messaggio ha ottenuto 675 mila Like e quasi 4 mila messaggi, in generale di incoraggiamento e auguri.

Da un precedente video sappiamo che Sharon è stata accolta a casa come una regina e Blu Jerusalema come una principessa, speriamo che entrambe continuino a ricevere sostegno.

Unimamme, voi cosa ne pensate? Noi vi lasciamo con la caccia alla sorella segreta di Vacchi.

