Gianluca Vacchi ha una sorella “adottiva”, sapete di chi si tratta?

Gianluca Vacchi scherza a una cena di famiglia con parenti e amici.

Unimamme, nonostante lockdown, limitazioni e co, sappiamo che la vita delle famiglie prosegue, quindi anche quella di Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca: cene e sorrisi

Ormai è già una settimana che il noto imprenditore e la compagna hanno portato a casa la bambina e la loro vita è un po’ cambiata, ma non rinunciano a due chiacchiere con altri adulti.

LEGGI ANCHE: LA FIGLIA DI GIANLUCA VACCHI E’ A CASA: IL VIDEO COMMOVENTE

Finiti i festeggiamenti i neogenitori hanno iniziato la loro vita quotidiana con la loro preziosa piccina e così, non molte ore fa hanno voluto condividere qualche aggiornamento sui rispettivi account Instagram. Vacchi, per esempio ha scritto: “è la prima volta che il mio piano B diventa il principale“.

L’imprenditore, che con il suo messaggio ha avuto più di 1 milione di like, ha anche presentato, nelle storie, un simpatico momento di convivialità con alcuni ospiti come i genitori di Sharon, la sorella e Rafaella Zardo, che Vacchi presenta come una sua specie di “sorella”, la farandulera della situazione secondo l’influencer.

LEGGI ANCHE: GIANLUCA VACCHI PRESTO PAPA’: RIVELATI IL SESSO DEL BEBE’ E I PIANI FUTURI

Per chi non lo sapesse la farandulera, è una persona che deve la propria notorietà alla frequentazione di vip e la partecipazione di eventi mondani. A ogni modo Gianluca Vacchi scherza come suo solito e parla dell’amica come una gossippara che si fionda ogni volta che c’è un po’ di chiacchiericcio, di dramma.

LEGGI anche: CHI è QUESTO BAMBINO FELICE? OGGI è IL NEOPAPA’ PIù FAMOSO E CONTROVERSO

La Zardo è stata una valletta nei primi anni Novanta, mentre nei duemila è finita invischiata nello scandalo vallettopoli, successivamente è stata assoldata da Fede come meteorina. Come immaginerete è una grande amica di Vacchi che chiama affettuosamente “fratellino” e secondo indiscrezioni è l’unica a disporre liberamente di tutte le lussuose proprietà di Vacchi.

Noi non possiamo che applaudire questa simpatica famiglia dove i genitori sono entusiasti per la figlia neonata.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questi messaggi?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS