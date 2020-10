Chi è questo bambino felice? Oggi è il neopapà più famoso e controverso

Questo bambino in foto che bacia il papà è uno delle persone più chiacchierate per le sue esibizioni. Ecco chi è.

In questi giorni i settimanali di gossip sono impazziti per una notizia bomba che questo bambino, ma che oggi è un uomo adulto ha dato.

Il bimbo in questa bellissima foto in bianco e nero è in braccio al suo papà ed è felice mentre riceve il bacio.

Gianluca Vacchi con il suo papà: la foto è dolcissima

Avete riconosciuto il piccolo? Si tratta dell’imprenditore ed influencer Gianluca Vacchi che qui è ritratto quando era un piccolo bambino. E’ stato lui stesso che ha postato su Instagram, in occasione della festa del papà di quest’anno, vissuta in piena pandemia, la foto molto tenera che ricorda la sua infanzia. leggendo il messaggio si può intuire quanto fosse legato all’amato padre scomparso ben 20 anni fa: “Oggi è la festa del papà in Italia, e in questo momento difficile in cui tutti devono abbracciare i propri cari più che mai, voglio festeggiare e abbracciarti spiritualmente come in questa foto. Non passa giorno della mia vita senza pensare a te. Mi manchi da 20 anni ma ogni giorno sei più che vivo nel mio cuore e nella mia anima“. Concludendo con un “Ciao Babbo“.

Gianluca Vacchi è diventato da qualche giorno papà a sua volta e dalle foto e dai brevi video pubblicati da lui e dalla sua compagna traspare tutto l’amore per la piccola Blue Jerusalema Vacchi. L’imprenditore è legato sentimentalmente dalla bellissima modella venezuelana, Sharon Fonseca e con lei ha trovato finalmente l’amore dopo una serie di relazioni finite male.

Gianluca Vacchi è nato il 5 agosto del 1967, suo padre è stato il fondatore dell’IMA, un’azienda che progetta e produce macchine che servono per la realizzazione e il confezionamento di farmaci, cosmetici e prodotti alimentari. Da giovane ha avviato diverse attività per poi passare anche sui social dove si diverte e diverte i suoi fan con dei brevi video/balletti.



Voi unimamme lo avete riconosciuto subito?