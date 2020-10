Chi è questo bambino? Oggi è un papà molto amato e un grande sportivo

Su Instagram la foto di uno dei papà del momento, un grande sportivo. Qui è quasi irriconoscibile, sapete chi è?

A tutti piace guardare le foto della propria infanzia per ricordare i momenti spensierati vissuti anche con le persone alle quali vogliamo bene. Anche i vip hanno spesso questa voglia e molti di loro condividono le foto sui social.

LEGGI ANCHE: RICONOSCETE QUESTO BAMBINO? E’ UN SEX SYMBOL TRA I PIU’ AMATI DEL MOMENTO

Ai fan piacciono sempre le foto nostalgiche e del passato che rendono anche il personaggio famoso più “vero”. Dopo la foto di Giuseppe Conte da bambino o quella di Luca Argentero che ha fatto impazzire i fan, ecco la foto di un altro neo papà molto amato.

Filippo Magnini: la foto di quando era un bambino

Avete riconosciuto il vip nella foto? Oggi è uno degli sportivi più amati ed apprezzati, ma da poco è diventato anche papà ed a noi in veste di papà affettuoso piace ancora di più.

Si tratta del nuotatore Filippo Magnini, che in questa foto è ritratto in tuta mentre si accinge a giocare a calcio. Magnini è sempre stato uno sportivo fin da quando era piccolo praticando diversi sport, dal pattinaggio a rotelle fino al basket anche con la sorella maggiore. Filippo Magnini ha poi raggiunto il massimo nella sua carriera sportiva praticando il nuoto, a 16 anni ottiene i primi premi italiani e arriva così la prima convocazione in nazionale, per poi diventare il campione che tutti noi conosciamo.

Da qualche tempo è legato sentimentalmente a Giorgia Palmas dalla quale ha avuto la sua primogenita, Mia, nata il 25 settembre scorso. Nelle vesti di papà si trova bene ed è super felice ed innamorato della sua piccola: “Il ruolo da papà, che ho scoperto da tre settimane ma al quale mi sono preparato per tanti mesi, è la cosa più bella del mondo. Non ho mai provato nulla di simile. Nessuno sforzo, fatica, noia o rabbia. Devo dire che lei è molto brava. Comunque, anche quando dorme, io sto comunque sveglio perché mi piace stare a guardarla. E, anche quando non dorme, è comunque meraviglioso perché ho la scusa di alzarmi e prenderla in braccio”.

In occasione di una passata festa della mamma, Filippo Magnini aveva condiviso un’altra foto della sua infanzia. Lui è molto legata alla sua famiglia sopratutto alla mamma alla quale fa una commovente dedica: “Auguri MAMMA!! ❤️❤️ Quante cose avrei da dire … le riassumo dicendoti “Grazie per proteggermi, per consigliarmi, per guidarmi, per sostenermi, per sgridarmi, per ascoltarmi per amarmi da 37 anni. Ti voglio troppo bene ❤️ ps: la mamma ha sempre ragione ricordatevelo tutti“.

Voi unimamme lo avevate riconosciuto?