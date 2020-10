Su Instagram la foto di uno degli attori del momento, uno tra i più talentuosi (e affascinanti) del cinema e della tv italiana.

Dopo alcune foto di vip ecco quella di un altro vip. Questa volta, rispetto alla foto di Francesco Totti dove l’ex campione di calcio era molto riconoscibile, stessi occhi e stesso sorriso, in questo caso un poco meno facile riconoscerlo.

Come tutti anche i vip quando trovano foto della loro infanzia diventano nostalgici pensando ai momenti spensierati che si sono vissuti.

Luca Argentero: la foto da bambino fa impazzire i fan

Per chi non lo avesse indovinato, il bimbo nella foto è uno degli attori più amati per la sua bellezza ed anche per la sua bravura. Da pochi mesi è diventato papà di una bambina e le sue foto con la piccola sono molto tenere, facendo conoscere al grande pubblico anche un altro aspetto dell’attore.

Avete indovinato? Si tratta di Luca Argentero, l’attore che adesso lo vediamo nel ruolo di un medico in una fiction trasmessa su Rai Uno, ha pubblicato un poco di tempo fa questa foto mentre fa la linguaccia sul suo profilo Instragram. In questa foto ha 5 anni e sta facendo lo spiritoso.

Luca Argentero è un papà “innamoratissimo” della sua piccolina, Nina Speranza, avuta il 20 maggio scorso dalla compagna e attrice Cristina Marino.

In un’altra foto lo vediamo sempre da bambina, ma questa volta non è da solo. Con lui la sorellellina: “Altro che congiunti” commenta l’attore. Si tratta di uno scatto di molti anni fa che ha voluto condividere con i suoi fa i quali sono impazziti di fronte a tanta dolcezza.