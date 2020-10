Chi è questo bambino? Oggi è uno degli attori più famosi al mondo

La foto da bambino di uno degli attori americani più famoso, ma anche più pagato e discusso per le sue scelte. Ecco chi è.

Dopo Fedez da piccolo ecco la foto di un altro personaggio molto famoso. Questa volta si tratta di un super vip internazionale molto amato e che ha fatto anche discutere per le sue scelte “spirituali”.

LEGGI ANCHE: RICONOSCETE QUESTO BAMBINO? E’ UN SEX SYMBOL TRA I PIU’ AMATI DEL MOMENTO

In questo momento questo bel bambino sorridente, ormai grande, si trova nel nostro bel Paese per girare alcune scene di un suo ultimo film. Avete indovinato chi è?

Tom Cuirse: la foto da piccolo del divo hollywoodiano

E’ uno degli attori di Hollywood più amati degli ultimi tempi, Tom Cruise, 58 anni, è anche uno degli attori più pagati. Ha più di 40 film all’attivo ed in questi giorni si trova a Roma per girare le scene dell’ultimo capitolo di Mission Impossible. L’attore, che non ha mai usato controfigure, sta girando per le vie della città alcune delle scene con più azione del film.

In questa foto da piccolo è sorridente, ma come ha dichiarato lui in diverse interviste la sua infanzia non è stata facile: “Della mia infanzia ricordo la solitudine. Ero dislessico e gli altri bambini spesso mi prendevano in giro. Allora ne soffrivo ma tutto ciò mi ha reso più forte”.

LEGGI ANCHE: SAPETE DI CHI E’ IL PADRE QUESTO SIGNORE? IL FIGLIO E’ ANCHE PIU’ SEXY

Anche in casa le cose per il giovane Tom non erano ottime, con il padre ha sempre avuto un rapporto burrascoso e quando quest’ultimo si separò dalla madre gli incontri erano molto sporadici. Con la madre, invece, le cose erano molto diverse. La donna era per Tom un punto fermo fondamentale, sia per la sua vita privata che per quella professionale. Ha sempre lavorato tantissimo per poter accudire al meglio i suoi tre figli.

Tom Cruise ha avuto molte donne, tutte e belle ed alcune anche grandi attrici come Nicole Kidman. Dall’ultima moglie, Katie Holmes, ha avuto una figlia, la piccola Suri, nata il 18 aprile 2006. Con la Kidman invece aveva adottato due bambini che ormai sono grandi: Isabella, ma chiamata da tutti Bella, 27 anni, ed il fratello minore Connor, 25.

LEGGI ANCHE: RICONOSCETE QUESTO BEL BAMBINO? OGGI E’ IL SEX SYMBOL PIU’ AMATO D’ITALIA

Con i figli ha un rapporto molto complicato, dopo il divorzio da Katie Holmes il rapporto con la figlia Suri si incrina, tanto che oggi padre e figlia non si frequentano affatto. Anche il rapporto con Isabella e Connor è piuttosto complicato. Anche se Bella ha abbracciato la stessa religione del padre.

Voi unimamme lo avevate riconosciuto subito? Vi lasciamo anche con una bella bambina da piccolina, indovinate chi è!!!