Tom Cruise e Nicole Kidman: ecco come è diventata oggi la figlia “Bella”

Bella si è sposata nel 2015 con Max Parker e come il padre ha deciso di essere un membro attivo di Scientology, tanto da avere anche il titolo di “auditor” occupandosi di consulenza spirituale.

LEGGI ANCHE: DEVA CASSEL, FIGLIA DI MONICA BELLUCCI, ACCUSATA DI “CAMBIO DEL CORPO” | FOTO

Come il fratello minore non amano mostrarsi in pubblico, una scelta che è sempre stata condivisa sia dalla mamma e sia dal papà. Nicole Kindman ha anche accetto la scelta di far parte della comunità di Scientology: “So che darei al 150% la mia vita per i miei figli, che ora sono adulti e capaci di prendere le loro decisioni. Hanno fatto la scelta di aderire a Scientology e, come madre, il mio compito è quello di amarli“.

Visualizza questo post su Instagram the procrastination station Un post condiviso da Bella Kidman Cruise (@bellakidmancruise) in data: 6 Mag 2020 alle ore 1:47 PDT

La Kidman aveva rivelato che quando era sposata con Tom Cruise ha avuto due aborti durante il matrimonio, uno agli inizi e uno negli ultimi mesi.

Voi unimamme avete visto la foto? Cosa ne pensate della decisione di rimanere lontani dal mondo dello spettacolo?