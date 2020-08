Pia Balotelli | Com’è oggi la figlia di Mario e Raffaella Fico: stupenda

Pia Balotelli la figlia del famoso calciatore Mario e dell’ex gieffina Raffaella Fico sta diventando una bellissima signorina. Ecco le foto con mamma e papà.

La figlia del famoso giocatore di calcio Mario Balotelli e dell’ex gieffina Raffaella Fico è diventata ormai una signorina. Pia Balotelli, il 5 dicembre di quest’anno compirà 8 anni. I suoi genitori hanno deciso di prendere due strade separate e quando lei era molto piccola, più o meno 4 mesi, Raffaella ha dovuto affrontare una dura battaglia legale per far riconoscere Pia al padre biologico.

Dopo due anni dalla nascita, Balotelli ha riconosciuto come sua figlia la piccola Pia e le cose tra i genitori sono andate meglio per il bene della piccola che sta crescendo felice e serena.

Pia Balotelli: eccola con mamma e papà

Raffaella Fico ed il giocatore di calcio Mario Balotelli sono ormai in ottimi rapporti, per il bene della piccola Pia, dopo diversi anni di battaglie legali. I due sembrano andare perfettamente d’accordo anche se non pensano ad un ritorno di fiamma, come qualcuno aveva ipotizzato. I due si trovano solo per parlare della figlia ed il loro rapporto va bene così. Infatti la Fico è fidanzata con Giulio Fratini, l’erede di una grande famiglia benestante, mentre Balotelli, che sta trascorrendo le vacanze in Spagna, avrebbe una nuova fiamma.

Pia è una bambina bellissima e super amata, Raffaella in una passata intervista a Novella 2000 aveva che Mario è un padre premuroso ed attento ed i due passano anche diverso tempo insieme. A dare conferma anche Balottelli che intervistato da Sky ha parlato dell’amore che lo lega ai suoi figli. Mario ha anche un’altro figlio, 3 anni Leon, avuto da un’altra relazione: “A Pia e Lion non riesco a dire mai di no, adoro vederli ridere. Quando torno dall’allenamento mi riposo due ore, il resto della giornata la dedico a loro“.

In una delle recenti foto che Raffaella ha pubblicato con la figlia si può notare come Pia stia crescendo e come somigli sempre di più non solo al padre, come quando era più piccola, ma anche alla madre. Occhi grandi e labbra carnose con lineamenti ben delineati, stupenda. Chissà tra qualche anno se il papà sarà geloso della sua bellissima bambina. Anche Balotelli ha postato delle foto che lo ritraggono con la figlia in vacanza, i due sembrano essere molto complici e si divertono insieme.

Mario ha voluto Pia anche durante una partita di calcio che si è svolta a Napoli, città dove Pia abita con la mamma. Pubblicando una foto su Instagram con lui che tiene in braccio la figlia: “Un sogno che si avvera.

Ti amo amore mio #pia“.

Voi unimamme avete visto com’è diventata grande Pia? Notate la somiglianza con la mamma?