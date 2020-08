Paola Perego angosciata per il figlio e arrabbiata FOTO

Paola Perego è stata molto in ansia per suo figlio a causa di alcuni problemi.

Unimamme, oggi vi raccontiamo la vicenda di una mamma, Paola Perego, che in questi ultimi tempi, è stata molto in ansia per suo figlio: Riccardo Carnevale. Anche se si tratta di una vip quando si parla di figli e salute siamo tutti sullo stesso piano, soffriamo e siamo in ansia se vediamo un pericolo o una minaccia gravare sui nostri ragazzi.

Paola Perego: preoccupazione per una mamma

Riccardo Carnevale è il figlio 24enne che Paola Perego ha avuto dal calciatore Andrea Carnevale con cui la conduttrice ha avuto una storia tra il 1990 e il 1997. Riccardo è un ragazzo che si tiene lontano dalla ribalta, ma che di recente ha lavorato come dj in una discoteca in cui sono stati riscontrati casi accertati di Covid – 19.

Il marito della Perego, il 54enne Lucio Presta, sul suo profilo Facebook, ha riassunto l’odissea del figlio della compagna. Il messaggio è stato ripreso dalla consorte nelle storie del suo account Instagram: PaolaPerego17.

Riccardo ha lavorato fianco a fianco a un ragazzo poi risultato positivo al coronavirus. Ricordiamo che un giovane di 18 anni ha dovuto subire un trapianto di polmoni a causa del Covid – 19.

Venuto a sapere della cosa il giovane ha telefonato al medico di base che gli ha consigliato di fare il tampone, purtroppo non è riuscito a farlo così, stanco di attendere, è stato in fila dalle 14 alle 20 al drive in per riuscire a farlo. Purtroppo quando è arrivato il suo turno gli hanno detto che dovevano chiudere.

Lucio Presta, come tanti altri padri preoccupati si chiedeva come dovesse comportarsi una persona coscienziosa in una situazione simile. La Perego, naturalmente ha sottoscritto al 100% le parole del marito, ribadendo, su Instagram: “No privilegi, ma nemmeno indifferenza“. Successivamente la conduttrice ha rassicurato i fan sul fatto che il figlio abbia fatto il tampone.

Unimamme, voi cosa ne pensate di questa vicenda? Voi cosa avreste fatto se si fosse trattato di vostro figlio? Noi vi lasciamo con un rapporto sulla letalità del Covid – 19 in Italia.

