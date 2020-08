Silvia Provvedi, diventata mamma da poco tempo, si è rivolta alla figlia neonata su Instagram.

Unimamme, oggi condividiamo con voi le parole di una neomamma, Silvia Provvedi, che si rivolge alla sua bambina, con cui ha coronato il suo sogno di maternità.

Silvia Provvedi: cosa vuole trasmettere alla figlia

Poche ore fa la showgirl Silvia Provvedi ha aggiornato il suo account Instagram Ledonatellaofficial che condivide con la sorella gemella Giulia.

L’ha fatto per celebrare il secondo anniversario della nascita della sua bambina: la piccola Nicole, venuta alla luce il 18 giugno scorso. Ecco che cosa ha scritto per la sua piccina che, nella foto, stringe amorevolmente tra le braccia in uno scatto in bianco e nero.

“A te che mi hai donato la gioia più grande che potessi desiderare, a te che con un solo sguardo sai darmi una forza che mai mi sarei immaginata di avere.

A te che sai rendermi INVINCIBILE davanti a qualsiasi avversità. Sei gioia,vita,sorrisi e AMORE. Grazie di esistere cuore mio. 2 mesi di noi. Auguri principessa”.

Dalle sue parole traspare tutto il suo amore di mamma per la neonata che ha avuto dal compagno Giorgio De Stefano, l’uomo è stato arrestato lo scorso 24 giugno con la pesante accusa di essere, insieme al fratello Carmelo, a capo del clan criminale De Stefano – Tegano.

Nonostante la situazione mamma Silvia e zia Giulia, sua gemella e sempre al suo fianco, cercano di rendere il più sereni possibile questi primi momenti della sua infanzia. Le due donne infatti si dedicano instancabilmente alla piccola. Nicole ancora non lo sa, ma in questi 2 mesi è già diventata una star del web, avendo partecipato ad alcuni video con mamma e zia. Nel suo account personale, tempo fa, Silvia Provvedi ha postato un messaggio e una bella foto, sempre in bianco e nero, con Nicole, a proposito della vicenda giudiziaria del compagno. Nel messaggio aveva ringraziato tutti coloro che le mostravano sostegno e aveva fatto menzione di non voler parlare di questa storia per rispetto nei confronti della magistratura, in cui ha fiducia, rinnovando però amore e vicinanza al padre di sua figlia. A questo proposito avevamo condiviso alcune riflessioni sull‘importanza del rapporto padre e figlia.

Unimamme, a voi è piaciuta questa tenera immagine per celebrare il mesiversario di Nicole? Noi vi lasciamo con l’esperienza di un’altra mamma single: Katie Holmes.

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.