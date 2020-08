Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, accusata di “cambio del corpo” | FOTO

La figlia di Monica Bellucci, Deva Cassel, ha ricevuto molte critiche per il suo aspetto fisico. La giovane risponde mostrando delle sue foto.

La prima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, Deva, ha solo 15 anni, ma è già una una modella molto richiesta. Da poco ha preso parte come modella ad una campagna pubblicitaria per un noto marchio italiano e sembra che voglia seguire le orme della sua famosa e bellissima mamma. Infatti anche Monica ha iniziato a lavorare nel mondo della moda quando era molto giovane per poi approdare anche al cinema.

Ha anche un suo profilo social, ma ha ricevuto pesanti critiche da chi l’accusa di aver ritoccato il suo volto per assomigliare di più alla mamma. Gli haters le stanno dando del filo da torcere, ma lei con stile e garbo ha difeso la sua immagine.

Deva Cassel si sfoga sui social: la figlia di Monica Bellucci difende la sua bellezza

Deva Cassel è la figlia di due famosi attori, Monica Bellucci e Vincent Cassel, e sembra che da loro abbia ereditato sia la bellezza e sia la voglia di far parte del mondo dello spettacolo. Deva nonostante abbia solo 15 anni già è diventata il testimonial di uno spot di Dolce&Gabbana, nel quale si nota la somiglianza con la madre.

Dopo la pubblicazione sui suoi social di una sua foto nella quale ha modificato il colore dei capelli e degli occhi per gioco, in molti l’hanno attaccata accusandola di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per aumentare il volume delle sue labbra e le sopracciglia sembrano essere più alte: “ Perché non ti accetti come sei? Sembravi carina prima dell’operazione, non devi imitare tua madre e rubare la sua identità. È meglio essere te stessa e trovare il tuo posto “.

Deva Cassel ha negato qualsiasi ritocchino affermando che i genitori non glielo avrebbero mai permesso: “ Presto avrò 16 anni. È normale che gli adolescenti subiscano cambiamenti fisici, specialmente a questa età. Non ho mai preso in considerazione un’operazione e so che i miei genitori non mi avrebbero mai permesso di sottopormi a una procedura di cambio del corpo senza un buon motivo”.

Ha poi deciso di pubblicare delle suo foto di quando era piccola per confermare la sua verità: “ Come potete vedere labbra e ciglia erano già grandi fin da quando ero piccola. So di non dover dare importanza a commenti come questo, ma stanno incominciando ad influenzare la mia vita. Quindi smettete di diffondere falsità se non avete prove. Eccovi le prove che il mio viso non è cambiato nel tempo”.

Conclude ribadendo che non ci saranno altre foto per smentire chi non le crede: “Non pubblicherò ulteriori foto della mia infanzia perché si tratta della mia privacy. Sono consapevole che i pettegolezzi fanno parte del mondo social e che possono essere divertenti e far riflettere su molte cose ma su questo non potete controbattere”.

Voi unimamme cosa ne pensate? Attaccare una giovane donna sembra veramente una cosa priva di senso.