La figlia di Charlize Theron: “hai bisogno di un fidanzato”, la sua risposta lascia di stucco| FOTO

L’attrice premio Oscar Charlize Theron ha voluto condividere un importante insegnamento dato alle sue figlie, ancora bambine.

Unimamme, forse saprete che l’attrice premio Oscar Charlize Theron è madre di due bambine: Jackson, di 7 anni e August di 3. Lei le lascia libere di essere ciò che vogliono e infatti Jackson, che lei riteneva essere un bambino, a 3 anni le ha detto di sentirsi una ragazza e lei da allora la tratta di conseguenza.

Charlize Theron: mamma single e felice

Charlize Theron vincitrice di un Oscar per Monster, è single dal 2015, da quando finì la storia d’amore con Sean Penn. Durante un episodio di InCharge with DVF podcast, l’attrice ha parlato della sua situazione sentimentale coni Diane Von Furstenberg, su Spotify.

L’attrice ha raccontato come le sue figlie non riescano a spiegarsi perché lei non abbia un uomo al suo fianco. L’intervistatrice aveva appena detto: “è importante ricordare alle donne che la loro relazione più importante è quella che si ha con se stesse, una volta che si ha quella, ogni altra è in più, non un obbligo”. A quel punto la Theron ha aggiunto: “è divertente che tu abbia detto questo, perché due giorni fa ero in macchina con le mie figlie e la mia piccolina ha detto qualcosa come: “hai bisogno di un fidanzato”.

Charlize Theron ha replicato: “veramente no, in questo momento sto bene così, non ho bisogno di un fidanzato”. La piccola allora ha rimarcato che lei aveva bisogno di una relazione e lei allora ha risposto: “ho una relazione con me stessa ora“.

La Theron ha spiegato che la figlia aveva uno sguardo che esprimeva come la bimba non aveva mai preso in considerazione che si possa stare bene anche da soli. L’attrice ha proseguito approfondendo l’argomento, dichiarando che c’è una sorta di stigma sul fatto che le donne falliscano se non sono in una relazione, che sia in qualche modo colpa loro, che loro devono essere incredibilmente difficili ed è per questo che nessun uomo vuole toccarle.

Charlize Theron ripone molta fiducia nelle nuove generazioni, come quella delle sue due bambine, lei spera che i genitori come lei stiano crescendo delle ragazze che capiscano che non c’è da vergognarsi ad avere una relazione con se stesse, di non cadere in ciò che la società definisce socialmente accettabile, che se non sei insieme a qualcuno sei un fallimento, “questi sono tutti costrutti che dobbiamo cambiare”. Purtroppo sappiamo che ci sono molti stereotipi sulle donne.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle parole espresse dalla nota attrice? Le condividete? Anche voi insegnate le stesse cose alle vostre figlie? Charlize Theron non è l’unica mamma single, tra le attrici americane, ricordiamo per esempio Katie Holmes e la sua piccola Suri.

