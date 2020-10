Chi è questa bambina? Oggi è una concorrente famosa di uno show seguito

Su Instagram la foto di una delle concorrenti più famose di uno show televisivo. Riuscite a riconoscerla? No, allora leggete chi è.

Pubblicare una propria foto di quando si era piccoli o poco più che adolescenti è una cosa che stanno facendo molto vip. Un modo per dare ai fan anche un’immagine diversa ed a loro piace molto.

Dopo avervi proposto la foto di uno dei miti della musica italiana, Vasco Rossi, in veste da scolaretto ecco un’altra foto. Una piccolina che adesso è intenta a partecipare ad un programma televisivo e figlia di una coppia storica del mondo delle spettacolo.

Rosalinda Celentano: la foto di quando era una bambina

La bambina nella foto in bianco e nero è la figlia più piccola di Adriano Celentano e Claudia Mori, Rosalinda Celentano. E’ lei stessa che sul suo profilo Instagram pubblica la sua foto di quando era ancora una bambina, con uno sguardo molto espressivo e la somiglianza con Rosalinda oggi è molto evidente.

Rosalinda Celentano sta partecipando al programma Ballando con le Stelle che va in onda su Raiuno e condotto da Milly Carlucci. Purtroppo solo poco fa la notizia che l’attrice/ballerina è stata portata in ospedale perchè si è fatta male al ginocchio e sono in corso degli accertamenti per capire se potrà essere in pista domani sera. Voci di corridoio affermano che la Celentano farà di tutto per potersi esibire.

Lei è una donna forte e coraggiosa, in una recente intervista aveva raccontato della sua malattia che l’ha segnata: “Ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto, poi mi volevano rifare, però io non ho voluto. Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore: l’ho avuto e, insomma, sto bene”.

Voi unimamme seguite Rosalinda a Ballando? Speriamo di poterla vedere in pista domani sera. Avete visto anche la foto di Elettra Lamborghini da piccola, era già una furbetta?