Rosalinda Celentano a Ballando con le stelle: “mi hanno tolto tutto”

Rosalinda Celentano è una dei concorrenti di Ballano con le Stelle, h raccontato lasua battaglia.

Rosalinda Celentano è la terza figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori e ora è anche una dei concorrenti dello show di Milly Carlucci: Ballando con le stelle.

Rosalina Celentano: le rivelazioni sul suo passato

In occasione della sua partecipazione al talent show di RaiUno la cantante e attrice ha parlato delle difficoltà affrontate.

Inizialmente Rosalinda Celentano avrebbe dovuto essere in squadra con Antonio Peron che però poco prima di iniziare la sua avventura ha scoperto di avere il coronavirus. Così il suo posto, al fianco di Rosalinda Celentano è stato preso da Tinna Hoffmann.

Nel corso dell’ultima puntata Rosalinda Celentano ha voluto parlare del suo passato e delle difficoltà affrontate.

“Ho avuto un tumore a 47 anni e mi hanno tolto tutto, poi mi volevano rifare, però io non ho voluto. Il mio pensiero non è cambiato dopo il tumore: l’ho avuto e, insomma, sto bene“. L’esperienza della malattia non le ha fatto cambiare il suo modo di vedere la vita.

Rosalinda ha avuto anche problemi con la percezione del suo corpo. “Io non avendo mai avuto un rapporto col mio corpo, non mi sono mai fisicamente piaciuta”. Lei stessa si è poi definita una “persona ingrata rispetto alla vita“.

Nonostante i problemi Rosalinda è molto legata alla sorella maggiore Rosita che si è fatto sentire su Instagram incoraggiando la sorella con un messaggio: “Sorella luna🌙 impossibile non amarti“. In passato Rosalinda è stata insieme a Simona Borioni. La loro relazione è durata 5 anni, finendo nel 2014, per colpa dell’alcolismo della Celentano. Pare che ora quest’ultima sia single.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle affermazioni della Celentano? Noi vi lasciamo con la vicenda di Milli, operata per tumore 3 volte.

