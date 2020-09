Milli ha appena vissuto un vero e proprio miracolo, il suo tumore è stato asportato per la terza volta in pochissimo tempo, ecco come sta.

La storia di Milli Lucas ha dell’incredibile e soprattutto del miracoloso. La dodicenne di Perth ha sconfitto per la terza volta un tumore che ha messo seriamente a rischio la sua vita.

La notizia è stata riportata anche dal Daily Mail e la stampa ha iniziato a chiamare la coraggiosa Milli, “miracle girl”, la “bambina miracolata”.

Ad operare la piccola è stato il neurochirurgo Charlie Teo che ad aprile le aveva dato la triste notizia sul ritorno del tumore che, una precedente operazione, aveva eliminato al 98%.

Adesso con l’ultima operazione neurochirurgica effettuata dal chirurgo Charlie Teo, il tumore è stato eliminato al cento per cento.

Ora Milli ha una nuova vita davanti a se, dopo aver combattuto da vera guerriera delle sfide molto più grandi di lei.

Purtroppo sono sempre di più le storie di bambini che si ammalano a causa di tumori molto gravi, come ad esempio la storia di Eleonora in cui i suoi genitori stanno facendo di tutto per aiutarla a guarire.

Ma l’esperienza di Milli può ridare speranza a tante famiglie che stanno vivendo la sua stessa situazione.

Il miracolo di Milli: le asportano il tumore per ben tre volte

A soli dodici anni, Milli Lucas è stata costretta a vivere delle sfide molto più grandi di lei.

LEGGI ANCHE: Ragazza malata di tumore canta in ospedale durante la chemio: il video virale

Purtroppo la piccola, dopo aver scoperto di avere di nuovo il tumore, insieme al padre si è rivolta a vari dottori per capire se fosse possibile intervenire ancora.

La maggior parte di questi si sono rifiutati di operare Milli in quanto l’intervento sarebbe stato molto rischioso e le sue aspettative di vita particolarmente basse.

LEGGI ANCHE: Bambino di 4 anni con un tumore ha sconfitto il Covid-19 | VIDEO

Una speranza, però, è arrivata quando la bambina insieme al papà si è rivolta al neurochirurgo Charlie Teo, molto conosciuto in Australia.

Il dottore, nonostante il caso fosse difficilissimo e pericoloso, ha deciso di procedere lo stesso con l’operazione. Dopo otto ore di intervento, il neurochirurgo è riuscito ad asportare a Milli l’interno tumore, ridonandole la vita e una gioia immensa ai suoi genitori che non potevano credere al miracolo appena avvenuto.

I genitori della piccola hanno pubblicato tutto sul blog che hanno aperto per lei, intitolato “Team Millstar”, dove hanno deciso di scrivere tutto quello che hanno vissuto in modo tale da infondere coraggio in altri genitori che purtroppo vivono una situazione simile alla loro.

Nell’ultimo post che hanno pubblicato, la coppia ha raccontato del miracolo avvenuto grazie al medico Charlie Teo e che adesso Milli si trova a Sydney dopo aver superato per la terza volta questo male terribile.

Insomma è proprio vero, Milly è una bambina miracolo.

12-year-old Milli Lucas has taken her first steps less than 48 hours after Dr Charlie Teo's miracle surgery saved her life. ❤️ https://t.co/RugRVHYKdz pic.twitter.com/apwp682rHX — news.com.au (@newscomauHQ) June 6, 2019

LEGGI ANCHE: Bambina con un tumore operata in utero e poi fatta nascere

E voi unimamme avevate letto della storia di Milly?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS