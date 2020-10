Chi è questo bambino sognante? E’ un campione conosciuto in tutto il mondo

By

Nella foto era solo un bambino, ma da grande è diventato uno dei grandi campioni di calcio riuscendo a vincere anche un Mondiale.

Avete riconosciuto questo bel bimbo sorridente della foto? Si tratta di uno dei calciatori più forti e più amati dal grande pubblico. Inoltre è anche un papà affettuoso e divertente con i suoi figli.

Il bambino è ormai grande ed anche se ha lasciato il mondo del calcio è sempre uno dei personaggi più chiacchierati e sia lui e sia la sua famiglia è super seguita sui social.

Francesco Totti: la foto da bambino del grande campione

Il bambino in queste foto è l’amatissimo e fortissimo ex calciatore della Roma e della Nazionale, Francesco Totti. Nella foto in braccio al papà, che è purtroppo scomparso da pochi giorni, lasciando un vuoto nella vita del calciatore, è ancora piccolino, ma già bello vispo.

Nella foto da grande vicino all’albero di natale si nota meglio il suo sguardo da furbetto e la grande somiglianza con oggi, stessi occhi e stesso sorriso.

Chi segue Er Pupone sa che è il marito di Ilary Blasi, la conduttrice televisiva e papà di tre splendidi ragazzi: Christian, Chanel e la piccola Isabel.

Durante il lockdown è stato molto attivo sui social con dirette con amici famosi molto divertenti e spesso pubblicava sia lui e sia la moglie dei video della loro vita quotidiana. Quest’estate ha però dovuto difendere la figlia da una foto pubblicata su una rivista molto famosa che lo ha fatto innervosire. L’avete vista?

Francesco anche se è papà di tre ragazzi vorrebbe ingrandire la famiglia, ma Ilary sembrerebbe essere molto contraria. Chissà se riuscirà a convincerla, staremo a vedere.

