Polemiche per lo scatto rubato da Gente che mette in prima pagina Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, proponendo un paragone un po’ troppo piccante con la bella mamma.

Piccoli vip crescono o, sarebbe forse il caso di dire, piccoli eredi di vip crescono.

Gli occhi del gossip sembrano infatti concentrarsi sempre più sui figli dei famosi, pronti a coglierne somiglianze e differenze rispetto ai chiacchierati genitori.

A volte però questa attenzione sembra divenire un po’ eccessiva e si finisce per attirare le critiche di buona parte del pubblico. E’ il caso del settimanale Gente e della sua ultima copertina in cui compare per la prima volta Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e dell’ex capitano della Roma Francesco Totti. Qualcosa però non torna o, peggio, non piace.

Chanel Totti in prima pagina su Gente: polemica sul web

“Chanel Totti, una ragazzina di 13 anni sbattuta in prima pagina con il volto pixellato ma con il sedere in bella vista. Come se non fosse abbastanza, aggiungono che proprio per il lato B assomiglierebbe alla madre. AIUTATEMI A DEFINIRE LO SCHIFO PERCHÉ NON TROVO LE PAROLE.”

Così su Twitter un’utente commenta lo sbarco di Chanel Totti nel mondo del gossip e delle copertine.

La ragazza finisce sulla copertina del settimanale Gente grazie a uno scatto rubato in cui, assieme a papà Francesco Totti, si concede un bagno al mare.

Lo scatto ritrae la ragazza, 13 anni compiuti da poco, di spalle e, proprio come spiegato nel commento piccato, esalta le sue forme che, secondo la rivista, la rendono degna erede di mamma Ilary Blasi. Ma non sarà un po’ troppo per una ragazza tanto giovane?

“Spero che la famiglia Totti vi faccia piangere lacrime e sangueda occhi e portafoglio senza alcuna pietà. – commenta un altro utente – Malato chi ha commissionato quel lavoro, malato chi lo ha proposto e malato chi ha ritenuto fosse accettabile pubblicarlo.”

Come hanno reagito mamma Blasi e papà Totti? Ancora non ci sono posizioni ufficiali ma voi, care unimamme, che cosa avreste detto a chi metteva vostra figlia in copertina su una rivista scandalistica?