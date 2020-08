Francesco Totti e Ilary Blasi: come sono cresciuti i loro figli

Francesco Totti e Ilary Blasi hanno 3 figli, di cui due adolescenti, anche loro sono in vacanza.

Unimamme, anche i Totti sono in vacanza, come molti di voi insieme ai loro figli, i due più grandi sono ormai grandicelli, ma eccoli ancora una volta tutti riuniti.

Francesco Totti e famiglia: è vacanza anche per loro

Avevamo lasciato Francesco Totti padre devoto che si dedicava ai figli durante la quarantena. Ora però tutti e 5 i Totti sono serenamente in vacanza.

E il pupone, che adora moglie e figli, non può fare a meno di condividere sul suo account Instagram, qualche scorcio delle loro splendide ferie.

Così vediamo come sono cresciuti, in questi ultimi mesi: Cristian, di 15 anni, Chanel che ha da poco compiuto 13 anni e Isabel di 4 anni.

Totti scrive “siete la mia vita”, riconfermandosi padre devoto alla sua prole. Cristian farà 15 anni il prossimo 6 novembre e gioca nella Roma nel ruolo di attaccante. Su di lui, come immaginerete, ci sono molte aspettative.

Chanel invece, fresca tredicenne, è appassionata di moda e frequenta anche dei corsi di danza per i quali sembra essere molto portata. Infine c’è Isabel che somiglia molto a mamma Ilary.

Mentre questa simpatica famiglia si rilassa sul mare, a Roma sono iniziate le riprese della serie tv dedicata proprio a papà Francesco Totti, intitolata: Speravo de morì prima .



A quanto pare, quest’anno, i Totti sono stati a Riccione, a Sabaudia e in Costa Azzurra. Insomma Francesco Totti, Ilary Blasi e famiglia non si sono fatti mancare niente. Questa coppia pare davvero inossidabile, si sono sposati nel 2005. Un paio di settimane fa, sul suo profilo Instagram la showgirl ha postato un’immagine in cui bacia appassionatamente suo marito in acqua. Insomma sembra andare tutto a gonfie vele in questa bella famiglia.

Unimamme, a voi sono piaciute queste immagini?

