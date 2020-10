Chi è questa dolce bambina? Oggi è una delle donne più seguite al mondo

La foto da bambina di una delle influencer più famose al mondo. Lei è anche mamma e sta per diventare mamma bis. Ecco chi è.

Dopo la foto di uno degli attori più famosi e più pagati di Hollywood, Tom Cruise, da bambino, ecco la foto di una donna molto famosa, ma questa volta è italiana.

Ai vip piace spolverare le foto della propria infanzia ed i fan le apprezzano molto provando a vedere come sono cambiati i loro beniamini e come assomigliano ai figli. Avete indovinato chi è questa bella bimba?

Chiara Ferragni: la foto da piccola condivisa sui social

Questa bella bimba seduta sul letto e con un bavaglino rosa, è oggi una delle influencer più famose in tutto il mondo. Ha creato un vero e proprio business intorno al suo nome con una linea di abbigliamento e di accessori, ma non solo. Lei si definisce come un’imprenditrice digitale. Ora di sicuro avete indovinato. Si, si tratta di Chiara Ferragni.

Per la Ferragni questo è un momento molto bello, non solo dal punto di vista lavorativo, ma anche nella vita privata. Pochi giorni fa annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio, una femminuccia, ma ancora non ha svelato il nome. A dare l’annuncio è stato il suo primogenito, Leone, nato dal matrimonio con il cantante Fedez.

Leone ha 2 anni ed oltre ad essere un bimbo molto bello è anche simpatico e molto spiritoso. Chiara Ferragni non è solo la fashion influencer italiana più famosa al mondo, ma è una mamma amorevole che non perde occasione per mostrare il legame profondo con la famiglia. E’ molto legata anche alle sue due sorelle, Francesca e Valentina, ed alla mamma Marina con le quali cerca di trascorrere più tempo possibile.

In un’altra foto che lei stessa ha pubblicato si vede la somiglianza con Leone. I due hanno gli stessi occhi azzurri, lo stesso sorriso e la stessa espressione vispa. Una somiglianza che non è passata inosservata, tanto che Fedez aveva pubblicato una sua foto da piccolo dalla quale si può bene notare come non assomigli al figlio.

Voi unimamme lo avevate riconosciuta subito? Vi lasciamo anche con una bella bambina da piccolina, indovinate chi è!!!