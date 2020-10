Chi è questo bambino? Oggi è un uomo coraggioso e grande rivoluzionario

Questo bambino in foto sorridente è uno delle persone più rivoluzionarie al Mondo per le sue idee. Ecco chi è.

In questi ultimi giorni non si sta parlando che di lui per delle sue dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo. Dichiarazioni che possiamo definire rivoluzionarie e che hanno suscitato molte razione anche tra i vip, come ad esempio Tiziano Ferro.

Non è però la prima volta che questo bambino ha stravolto il Mondo intero con le sue parole. Avete capito di chi si tratta?.

Papa Francesco: la foto da bambino che piace

Per chi non avesse capito chi è questo bambino nella foto in bianco e nero, vestito di tutto punto e con un bel sorriso e gli occhi dolci è Papa Francesco. Si, proprio lui, lo avevate riconosciuto? Certo oggi è molto diverso, ma gli occhi ed il sorriso sono uguali.

Papa Francesco che prima di essere eletto Papa era chiamato con il suo vero nome, Jorge Mario Bergoglio, è nato il 17 dicembre del 1936, nato in Argentina. E’ il primogenito di cinque figli, suo padre Mario, era funzionario delle ferrovie salpato nel 1928 dal porto di Genova per cercare fortuna a Buenos Aires, e sua madre Regina Maria Sivori, era casalinga.

Sapete cosa Papa Francesco voleva fare da bambino? E’ stato lui stesso a rivelarlo in un’udienza qualche anno fa. Prima di diventare sacerdote, voleva fare il macellaio: “Perché il macellaio che era nel mercato prendeva il coltello, faceva i pezzi… Insomma è un’arte! E mi piace osservarlo. Adesso la mia idea è cambiata, ma quando ero piccolo pensavo di diventare un macellaio. Mi sarebbe piaciuto tanto”.

Da piccolo amava molto leggere e giocare a calcio e c’è stata una donna molto importante nella sua vita. Si tratta della nonna Rosa è stata lei che gli ha insegnato a pregare e gli ha raccontato le vite dei santi.

Qualche giorno fa, Papa Francesco ha fatto delle dichiarazioni molto forti: “Le persone omosessuali hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo”, nessuno aveva mai detto questo.

Voi unimamme avete riconosciuto Papa Francesco?