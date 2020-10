Tiziano Ferro rivelazione shock: “ero un alcolizzato, volevo morire”

Tiziano Ferro in una lettera ha ammesso alcuni suoi gravi problemi avuti in passato.

Tiziano Ferro è uno degli artisti più amati e conosciuti nel nostro Paese, ma non tutti sanno che in passato ha avuto dei gravi problemi.

Tiziano ferro parla del suo drammatico passato

Il cantante ne ha parlato durante un’intervista con 7, il magazine del Corriere. Tiziano Ferro ha rivelato un passato da alcolista. “Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava la forza di non pensare al dolore e alla tristezza, ma mi portava a voler morire sempre più spesso. Ho perso occasioni e amici. Io ero un alcolista”.

Il cantante ha voluto raccontare la sua esperienza anche tramite un documentario che sarà disponibile dal 6 novembre su Amazon.

Tiziano Ferro ha dunque voluto smontare l’aura mitica assegnata ad appartenenti del mondo dello spettacolo e ha spiegato così la sua dipendenza dall’alcol “Alcolista, bulimico, gay, depresso, famoso. Pure questo, famoso, mi sembrava un difetto, forse il peggiore”.

Tiziano Ferro ha raccontato che quando andava a scuola non è mai stato il primo della classe, che non era avvenente né atletico, ma anzi in sovrappese e timido. I suoi compagni lo prendevano in giro chiamandolo: “ciccione, femminuccia, sfigato”. Ferro ha raccontato che per questo era sempre arrabbiato, frustrato, ma che tutto è cambiato quando ha iniziato a cantare.

Ora però Tiziano Ferro non beve più “l’alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti” e così ha deciso di condividere la sua esperienza per aiutare altri come lui ad uscire dalla dipendenza.

Unimamme, voi eravate al corrente del passato di Tiziano Ferro? Noi vi lasciamo con i segni da non sottovalutare in caso di bullismo.

